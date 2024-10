Defensa enviará más efectivos del Ejército a Letur en las próximas horas

El Ministerio de Defensa enviará "en las próximas horas" más efectivos del Ejército de Tierra a Letur (Albacete), uno de los puntos más afectados por las lluvias torrenciales del martes, donde sigue la búsqueda de seis personas desaparecidas.



Lo ha avanzado la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, que se ha desplazado a este municipio de la sierra de Segura donde las fuerzas y cuerpos de seguridad trabajan para "encontrar a las seis personas que han desaparecido" y "ayudar a todas las personas que se han quedado sin vivienda".



Desde ayer ya están en Letur una docena de militares del Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército español, más conocidos como los 'boinas verdes', que ayer rescataron a una decena de personas.



Y Tolón ha comunicado a los medios que la ministra de Defensa, Margarita Robles, le ha informado del envío a Letur de "más personas del Ejército de Tierra", que se incorporarán "a lo largo de la mañana".



Ha apuntado Tolón que el Gobierno va a desplegar "todos los medios" disponibles, incluidos perros de rastreo y drones, ya operativos en la localidad albaceteña.



No obstante, ha avisado de que no se podrá hacer un balance definitivo hasta que no avancen las tareas de desescombro, y ha lamentado que pasarán "muchos días para que Letur sea el pueblo que era hace dos días".



Respecto a la situación en Mira (Cuenca), donde ya se ha confirmado el fallecimiento de una mujer de 88 años, Tolón ha señalado que allí la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja "desde primera hora de la mañana", pero "hay todavía muchas personas que no han sido evacuadas".



Por último, la delegada ha comentado que la A-3 concentra ahora mismo los "puntos más conflictivos" para el tráfico, concretamente en Minglanilla (Cuenca) y en la frontera con la Comunidad Valenciana.

