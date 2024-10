Halla 63.000 euros en una caja de una vieja televisión y los devuelve a su propietaria

Un operario del Punto Limpio de Miguelturra (Ciudad Real) ha devuelto algo más de 63.000 euros que encontró en el interior de una caja de una vieja televisión, después de que sus propietarios la dejaran en estas instalaciones municipales para ser reciclada.



Juan Carlos, nombre del trabajador, se encontró con el dinero en efectivo dentro de una caja de un viejo televisor que había sido depositado en estas instalaciones, de manera fortuita, mientras desarrollaba su jornada de trabajo habitual.



El suceso ocurrió en el pasado mes de septiembre, pero no ha sido hasta hace unos días cuando se ha conocido públicamente el caso.



En declaraciones este viernes a EFE, Juan Carlos ha relatado que una señora llevó hasta el Punto Limpio un buen número de aparatos electrónicos en desuso, entre ellos, teléfonos, impresoras y routers, además de varias cajas, entre ellas, la de una vieja televisión.



Tras atenderla, el trabajador recuerda cómo llevó a cabo su cometido de separar los residuos y las cajas, llevándose la sorpresa de que "en uno de los paquetes, que era de un pequeño televisor, no venía el aparato correspondiente, lo que venía era dinero, fajos, debidamente embolsados".



Juan Carlos explica que tras sacarlos para comprobar si era dinero falso o eran billetes de niños de algún juego, comprobó que era dinero legal, en euros.



Recuerda, que la siguiente acción que llevó a cabo tras hallar el dinero fue "informar a los servicios de seguridad, en este caso primero a la Policía Local para que vieran a través de las cámaras de seguridad para comprobar la identificación de esta señora".



Después, ha comentado, pusieron el caso en conocimiento de la Guardia Civil, que fue, según relata el operario del Punto Limpio, los que "identificaron a la persona", para, finalmente, entregar el dinero a su legítima propietaria.



"Creo que el principal mérito lo tiene la Guardia Civil", ha asegurado Juan Carlos, quien ha asegurado que él no hizo "una cosa fuera de lo normal, sino, que hice lo que debo de hacer".



"Dentro de la administración, sea local o nacional, esta es nuestra obligación y deber", recuerda restando importancia a todo lo sucedido.



El alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohíno, ha explicado a EFE que el Ayuntamiento "se enorgullece de contar con unos trabajadores así de comprometidos con el servicio púbico", y ha querido reconocer la honradez de este operario, que, junto a la rápida intervención de la Policía Local y la Guardia Civil, hicieron posible que el dinero fuera devuelto a sus legítimos propietarios.



El edil ha asegurado que este trabajador ha demostrado "ser un gran profesional y actuar de forma ejemplar", que merece el reconocimiento público de todos.



Por último, se ha mostrado convencido de que la forma de actuar de Juan Carlos la hubiera tenido cualquier otro trabajador municipal.

