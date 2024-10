Detienen en Lanzarote a El Monje, el supuesto cabecilla de una mafia irlandesa

La Guardia Civil ha detenido en Lanzarote al supuesto cabecilla de una mafia irlandesa, Gerard Hutch, alias 'The Monk', por delitos relacionados con el tráfico de drogas y la trata de personas.



A través del servicio de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife ha confirmado que la detención de Gerard Hutch forma parte de una operación más amplia, en la que hay más arrestados y se han practicado varios registros tanto en España como en Irlanda.



Las diligencias han sido declaradas secretas, por lo que el Juzgado se ha limitado a apuntar los cargos de los que se les acusa: delitos relacionados con el tráfico de drogas y la trata.



La prensa irlandesa añade a esos delitos el de blanqueo de capitales y detalla que oficiales de la Garda -la policía nacional de su país- se han desplazado a Lanzarote para esta operación.



A su vez, un agente español ha viajado a Dublín para estar presente en el registro del domicilio de Hutch en esa ciudad.



Consultada por EFE, la Guardia Civil ha rehusado ofrecer más detalles al haberse declarado el secreto de sumario.



Según informa The Irish Times, El Monje ya había sido detenido en 2021 en Lanzarote y extraditado a Irlanda para responder por un asesinato cometido en un hotel de Dublín en 2016.



Sin embargo, fue juzgado y absuelto y, desde entonces, vive a lo largo del año a caballo entre Irlanda y la isla española.



El TSJC señala que los detenidos en esta operación -cuyo número no revela- pasarán a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife, que está de guardia estos días en la isla.

