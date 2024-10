Testigos del crimen de Samuel apuntan que a Diego Montaña le dolía un pie tras la paliza

Tres testigos del crimen de Samuel Luiz han relatado este jueves que al principal acusado, Diego Montaña, le dolía un pie tras la paliza mortal -hasta ahora su defensa de basaba en que solo había dado puñetazos- y han apuntado que se refería a la víctima como "puto maricón de mierda".



La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido una nueva sesión del proceso contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, en el que la Fiscalía pide penas de entre 22 y 27 años de prisión.



Durante esta sesión han declarado tres amigos -dos mujeres y un hombre- que se encontraron con Diego Montaña y la también acusada Catherine 'Katy' Silva -que entonces era su pareja-, a los que no conocían, y hablaron con ellos porque presenciaron una discusión y pensaron que podría tratarse de violencia de género, si bien luego lo descartaron.



Los siguieron hasta el parque Europa -donde las acusaciones creen que se reunieron los implicados para pactar versiones- y vieron que no dejaban de discutir, ante lo que Catherine Silva le recriminó a él "¿Cómo lo dejasteis?".



Él respondió que "le daba igual" cómo había quedado porque "era un puto maricón de mierda", según escucharon estos testigos: "A lo largo de la conversación lo dijo muchas veces", ha señalado una de ellas.



Recuerdan, además, que Diego Montaña tenía una mancha de sangre en la camiseta y al llegar al parque Europa refirió que le dolía un pie, con el que las acusaciones piensan que agredió a la víctima.



De hecho, apuntan a que se quitó el calzado y llegó a meter ese pie en un estanque del propio parque para encontrar alivio -hasta el momento la tesis de la defensa apuntaba a que solo había pegado los puñetazos iniciales de la agresión a Samuel Luiz y luego se había desvinculado de la misma-.



En el parque un amigo de los acusados les recriminó: "Siempre que salgo con vosotros, acabo en movidas", y posteriormente invitó a estos tres amigos a marcharse.



La última de este grupo de amigos, ha detallado que también escuchó a Diego Montaña decir: "No me gustan los maricones, pero les (sic) respeto".

