Ochenta vueltas a un portaaviones para mejorar los cuidados paliativos pediátricos

La cubierta del portaeronaves de la Armada “Juan Carlos I” será el lugar donde Juan Luis Muñoz Escassi intentará el próximo 23 de noviembre superar un maratón de 42 kilómetros, dando 80 vueltas en la cubierta del buque, ha informado la Armada.





Se trata de la prueba estrella del "#RetoPichón 2024", que este año impulsa la Asociación Andaluza de cuidados paliativos pediátricos (SISU) para recaudar fondos dirigidos a dotar el proyecto AIRE, de apoyo a las familias con niños en cuidados paliativos.



La organización se ha propuesto recaudar con este peculiar maratón 100.000 euros.



La Armada colabora este año con este reto y su personal acompañará a Juan Luis Muñoz Escassi y compartirá con él la prueba deportiva.



Buscando un lugar ambicioso para llevar a cabo este evento, Juan Luis Muñoz Escassi pensó en el portaeronaves “Juan Carlos I”.



El pasado mes de junio el jefe de Estado Mayor de la Defensa en Madrid dio su visto bueno para que este proyecto pudiera llevarse a cabo a finales del mes de noviembre.



“En 2020 la pandemia nos hizo agudizar el ingenio, el mundo se paró y tuvimos que idear pruebas alternativas a los circuitos oficiales para seguir ayudando. Entonces se me ocurrió subir la Torre Sevilla cinco veces o hacer una travesía por el Guadalquivir. El año pasado fue la azotea del edificio Oxxeo en Madrid y este año teníamos que superarnos con un lugar todavía más espectacular”, cuenta el impulsor del #RetoPichón en unas declaraciones difundidas por la Armada.



“Cuidar cuando no se puede curar ” es el lema de esta asociación sin ánimo de lucro que se creó en Sevilla en 2021 para apoyar el desarrollo de los cuidados paliativos pediátricos en Andalucía, colaborando con los servicios públicos en la tarea de mejorar la atención integral que requieren estos niños y adolescentes y sus familias.



El objetivo de SISU es colaborar en la atención de estos niños y de sus familias desde la perspectiva del cuidado integral: físico, psicológico, social y espiritual.



Y conseguir una atención en paliativos de 24 horas, los siete días a la semana en una hospitalización domiciliaria, que mejora la calidad de vida de los niños y su bienestar emocional.



En Andalucía la atención a estos menores por parte de los profesionales médicos se lleva a cabo solamente en horario de 8:00 a 15:00, algo que no ocurre en otras comunidades en las que es total.



“Lo estamos viviendo en cada familia a la que visitamos, nos lo decía la madre de Sara hace unos días, estos niños lo último que tienen es tiempo, no pueden esperar, la atención 24/7 es un derecho fundamental de estas familias, y tenemos que conseguir que se implante en Andalucía, como ya lo está en otras CCAA” cuenta Juan Luis Muñoz Escassi.



Para impulsar este proyecto, el "#RetoPichón" y la Armada ofrecen la posibilidad de participar en esta experiencia única, abierta a la colaboración corporativa del tejido empresarial sevillano y andaluz, que pueden realizar aportaciones de 3 000 euros.



A cambio su personal puede participar en la prueba inédita en la cubierta del portavaviones de la Armada.



Juan Luis Muñoz Escassi puso en marcha el "RetonPicón" en 2011 y, desde entonces, lleva recaudados más de 500.000 euros en pruebas deportivas que cada año sirven para financiar y visibilizar una causa social.

