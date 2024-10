Cinco avances que han mejorado mucho los programas contables y de facturación electrónica

Cuando la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece salieron adelante, las empresas de Andalucía iniciaron una cuenta atrás. Al concluir, todas ellas están obligadas a implementar un sistema de facturación electrónica. El objetivo por parte de la Agencia Tributaria es claro: facilitar a los negocios las tareas contables y disminuir la tasa de morosidad, por ejemplo aquella en la que incurrían algunas compañías al llevar una doble contabilidad con los softwares que lo permitían.

Acabar con esta posibilidad para adaptarse a las leyes vigentes en la actualidad es tan solo uno de los muchos cambios que han experimentado en los últimos años. De hecho, estamos ante unas soluciones informáticas que poco o nada tienen que ver con las de antaño.

Basta con echar un vistazo a cualquier programa contable de éxito para darse cuenta de que, a nivel tecnológico, hay una diferencia abismal con aquellos que podían contratarse dos décadas atrás. De estos avances se benefician enormemente los negocios que operan en el territorio andaluz.

Algunos progresos tecnológicos no son demasiado trascendentales, pero no es el caso de los que describiremos en este artículo. Todos ellos han supuesto un antes y un después.

Nube virtual

Generalmente, cuando se habla de una tecnología, queda claro el año exacto en el que fue inventada, pero no es el caso que nos ocupa. En algunos casos se dice que aconteció en la década de los sesenta, siendo Robnett Licklider el artífice. Sin embargo, la nube como tal no empezó a tomar forma hasta los ochenta. De hecho, hasta poco antes de concluir el pasado milenio no surgió el primer servicio de nube virtual como tal.

Sea cual sea el momento preciso en el que la nube virtual fue inventada, lo cierto es que a lo largo de las dos últimas décadas ha registrado un auge sin precedentes. Multitud de programas informáticos le sacan un gran partido a esta tecnología, entre los que precisamente se encuentran los programas de facturación electrónica.

Gracias al sistema cloud, este tipo de softwares son escalables, por lo que si la empresa de Andalucía más adelante tiene otras necesidades, puede satisfacerlas con un programa cien por cien adaptado a ellas.

Además, la nube virtual proporciona acceso vía Internet al sistema de facturación, indistintamente del lugar en el que se encuentren los directivos, administradores o trabajadores del departamento financiero. De hecho, pueden hacer uso de la herramienta en cuestión a través de sus dispositivos móviles, lo cual es de agradecer.

Inteligencia Artificial

En noviembre de 2022 vio la luz ChatGPT. Aunque ya existía la Inteligencia Artificial, no fue hasta la irrupción de dicho sistema cuando empezó a adquirir si cabe mucha más relevancia. Tanto es así que, en la actualidad, no es difícil dar con programas de facturación que implementan esta tecnología.

Tal vez te estés preguntando para qué sirve la IA en el sector de la facturación, la contabilidad y las finanzas en general. Aunque tiene infinidad de usos, uno de los más comunes entre las empresas andaluzas es el de analizar grandes volúmenes de datos, una tarea que a un humano le llevaría demasiadas horas. Por el contrario, la Inteligencia Artificial procesa una ingente cantidad de información en cuestión de segundos.

Automatización

El ahorro de tiempo del que acabamos de hablar también puede producirse automatizando tareas. Algunas de las que tienen lugar en el departamento de contabilidad son muy repetitivas, por lo que acaban dando pie a que los profesionales -incluso los más experimentados- cometan errores.

Este tipo de escenarios pasan a ser historia con la automatización, otro de los avances más importantes de los programas de contabilidad. Muchas de las acciones a realizar pueden llevarse a cabo sin la intervención humana, factor que se traduce en un considerable aumento de la productividad.

Ciberseguridad

¿Recuerdas que antes hemos hablado de tratar con multitud de datos? Conviene destacar que algunos de ellos son bastante sensibles, como por ejemplo los números de cuentas bancarias de la empresa, así como la información personal o económica de los clientes.

Uno de los avances tecnológicos más importantes guarda relación con este tipo de datos. Y es que gracias a lo mucho que han evolucionado los programas de contabilidad en términos de ciberseguridad, todos ellos permanecen a salvo, sin que terceras personas puedan interceptarlos.

Firma digital

Antaño resultaba un calvario para las empresas andaluzas el hecho de garantizar que una factura era auténtica en el sentido de que había sido emitida y debidamente cobrada. Tanto Hacienda como los propios negocios de nuestra CCAA y del resto de España experimentaron un cambio drástico a raíz de otro avance tecnológico: la firma digital.

Las certificaciones y validaciones en general tienen lugar hoy en día con una celeridad pasmosa. Más allá de la rapidez, es reseñable que la firma digital ha acabado por completo con las innecesarias impresiones de facturas en papel, por lo que el medio ambiente se ve beneficiado.

