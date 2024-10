El creador de 'Commandos' critica que España trate el videojuego como "juguetería menor"

Los videojuegos se consumen en España de forma masiva, especialmente entre los menores de 30 años, pero la Administración no lo aprecia y no sabe cómo tratar este mercado interno, y esa falta de sensibilidad hace que se perciba como "juguetería menor".

Así lo dice en una entrevista con EFE, el creador de videojuegos Gonzo Suárez ('Commandos') que participa esta semana en Nerja (Málaga) en el foro más influyente de la industria del videojuego de Europa.

Suárez subraya la falta de coordinación entre la Administración y el productor de videojuegos, algo que también achaca al perfil del creador español y su amor por la disidencia: "Rebeldes, alternativos y un poco bandoleros".

Suárez, creador del primer videojuego español que vendió más de un millón de unidades, pone sobre la mesa la adaptación a la inteligencia artificial (IA) -el entorno natural de este sector- y recuerda que Estados Unidos y China llevan la delantera a Europa, en una disputa por dominar el curso cultural: "Nos estamos quedando rezagados".

Creadores digitales: Adoramos ser independientes

En el mundo digital hay un país o continente que domina, otro que le sigue y al tercero, en este caso Europa, "nadie le escucha", asevera.

Explica que actualmente la competición digital es por bloques continentales que colonizan culturalmente: "Ríete de la colonización de la tele y el cine en España en los años 70 del pasado siglo", ironiza.

Suárez subraya la peculiaridad española: "Tenemos una excelente capacidad creativa pero somos muy poco dados a convertirlo en tejido industrial cultural".

Y es que, dice, "el cine y la música han cogido cierta inercia, pero en el resto no sabemos cómo mantener una relación industrial. En el sector del videojuego adoramos ser independientes, y eso es un error".

Una Academia Europea del Videojuego con voz propia

Suárez cree que en España los Ministerios de Cultura, Industria y Economía están "desconcertados" y las mecánicas que se aplican a la industria del cine, del libro o de la música no resultan eficaces para el sector de videojuegos. Admite que la intención puede ser buena, pero "no acaban de tener herramientas o no saben cómo aplicarlas".

Por ello, una de las propuestas en el foro de Nerja es la Academia Europea del Videojuego para que haya un interlocutor con los agentes. Se trata de una entidad que centralice esfuerzos, tenga voz propia y fortalezca la posición europea.

Este organismo tiene equivalentes en otros países, como China, y para los creadores supondría un interlocutor válido cuando el mundo financiero quiera relacionarse con el gremio. Suárez explica que en España hay producción de videojuegos propia, pero enseguida una multinacional la compra o la integra.

Eso sí, defiende la política de Cataluña de los últimos diez años que ha sido capaz de desarrollar una industria del videojuego de manera exponencial.

Contrasta las escasas ayudas que recibe el sector -pese a que es una de las industrias más poderosas del mundo- frente a un consumo "absolutamente masificado" cuando bajas la edad de 30 años. En España el perfil está totalmente homogeneizado por género (antes había más hombres) y tiene ramificaciones y servicios infinitos, con juegos incluso de unos minutos mientras se espera el Metro.

Y es que el videojuego ha sido un precursor de la tecnología, militar e industrial, y es el que ha tenido que afrontar más retos en la simulación del comportamiento humano.

El foro, organizado bajo la dirección del fundador de Gamelab, Iván Fernández, cuenta con medio centenar de líderes en el entretenimiento digital.

Figuras icónicas como Ian Livingstone, creador de la exitosa franquicia 'Tomb Raider' o Rupert Loman, visionario en la creación de comunidades globales de jugadores y fundador de Eurogame estarán estos días en Nerja.

El Games Executive Summit Europe cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y la financiación del Mecanismo de Resiliencia y Recuperación de la UE. Otros colaboradores indispensables son la Acción Cultural Española, el Ayuntamiento de Nerja y Madrid InGame.

