Los festivales de verano despiden la temporada apostando por un escenario más verde

El otoño ha puesto el punto final a la temporada de festivales de verano, las citas musicales más multitudinarias y de mayor envergadura del año que movilizan a millones de personas cada edición y suponen un importante retorno a nivel económico para las ciudades donde se celebran.

Esta temporada 2024 ha estado marcada por un mayor compromiso de la mayoría de estos festivales con la reducción de su huella de carbono, uno de los grandes retos del sector. En este sentido, este año se ha formado una iniciativa pionera: el sello de una alianza estratégica de seis de las promotoras musicales más importantes del país (Avance Music, Bring the Noise, Centris, Therow, The Music Republic y Sharemusic!) que firmaron un acuerdo con Repsol para impulsar soluciones multienergía y reducir la huella de carbono en los 77 eventos celebrados todo el año por toda la geografía. Entre ellos destaca TheRow Town que dio el pistoletazo a la temporada y tras él, otros grandes encuentros como I Love Reggaeton, Love the 90’s, FIB, BBK, Arenal Sound, theRow, O son de Camiño, el ciclo musical Marenostrum Fuengirola o el Brava Fest que puso el cierre al verano.

Gracias a este acuerdo, estos festivales estivales han reducido un total de 840 toneladas de emisiones de CO₂ con la puesta en marcha de diversas iniciativas como el uso de más de 300.000 litros de combustible 100% renovable que han empleado para alimentar instalaciones de sonido, pantallas, camerinos, así como dado soporte a los más de 600 artistas y alrededor de 400 horas de música en vivo que han ofrecido estos festivales. Un combustible, que se fabrica a partir de residuos orgánicos como el aceite de cocina usado, y que supone una reducción del 90% de emisiones netas de dióxido de carbono en comparación con el combustible de origen mineral.

Al uso de este combustible renovable se han unido otras iniciativas de Repsol para obtener fuentes de energía más sostenibles como la instalación de paneles solares para proporcionar energía para iluminación, áreas de entretenimiento SUN&PLAY o recarga gratuita de los teléfonos móviles para los asistentes, como publica Servimedia.

Otra parte fundamental ha sido la apuesta por la economía circular: se han recogido miles de litros de aceite usado de los foodtrucks de los festivales para reutilizarlo y convertirlo posteriormente a su vez en combustible 100% renovable.

