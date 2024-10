Identifican en Valladolid a una banda que roba a mayores de toda España en los autobuses

La Policía Nacional ha identificado en Valladolid a una banda de hombres y mujeres que se desplaza por toda España robando preferentemente a las personas mayores que viajan en autobús sus móviles o carteras, y que no permanecen mucho tiempo en una localidad para no ser detectados por los agentes de la policía.



En este caso, según ha detallado la Policía Nacional de Valladolid en un comunicado, han conseguido identificar a dos hombres de este grupo, relacionados directamente como presuntos autores en dos denuncias de hurto.



Del resto del grupo se han obtenido diversas imágenes y se están realizando pesquisas para conocer su identidad exacta.



La Policía ha explicado que cuando iban a proceder a la detención de los dos hombres mencionados, el grupo ya había abandonado la ciudad, por lo que se ha dado traslado de lo ocurrido a la autoridad judicial para que puedan ser detenidos cuando sean localizados.



Los identificados suelen aprovechar los trayectos en autobuses urbanos para acercarse a ancianos que estén viajando y cuando están a su lado utilizan alguna prenda de vestir como chaquetas, o bien bolsos, mochilas o revistas, a modo de “muleta” en la que ocultan su mano y hurtan de los bolsillos de la víctima la cartera o el teléfono móvil, sin que esta se de cuenta.



Otra de las técnicas que usan es la de colocarse uno de los integrantes de la banda obstaculizando la salida del autobús cuando va a bajar la víctima, aprovechan ese momento para rodearlo y, en el “tapón” que se forma, cometen el robo.



Las víctimas de estos hurtos no suelen ser conscientes de que les han sustraído sus efectos personales hasta mucho tiempo después de que los hechos hayan ocurrido, e incluso en muchas ocasiones creen que se trata de una pérdida o extravío, por lo que no presentan denuncia en muchos casos.



Desde la Policía Nacional se ha recordado a todos los ciudadanos, especialmente a las personas de edad avanzada, la conveniencia de llevar sus carteras y teléfonos móviles, en mochilas o bolsos cruzados al pecho y no a la espalda, cuando se desplacen en transporte público.

