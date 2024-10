Ojo con los aparatos electrónicos: Cargadores originales o certificados y cables sin dañar

Cargadores originales o certificados por el fabricante de un dispositivo electrónico, cables de carga sin dañar y no dejar un cargador conectado a un teléfono móvil una vez recargada la batería son algunas recomendaciones lanzadas por Protección Civil tras el incendio de Guillena (Sevilla) con cuatro fallecidos.



La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha dado a conocer estos consejos durante una visita a Málaga tras el referido suceso, en el que la explosión de la batería de un teléfono móvil que estaba en carga causó el incendio en el que murieron cuatro integrantes de una misma familia el pasado domingo.



Los adaptadores deben ser los adecuados para el teléfono, no hay que dejar los cargadores cargando dentro del automóvil o expuestos directamente al sol ni mantener un cargador conectado al móvil terminada la recarga porque origina un sobrecalentamiento.



"Si el teléfono está con sobrecalentamiento o abultamiento, apagarlo y llevarlo al servicio técnico", es el mensaje claro expresado por Barcones.



Los investigadores han situado el inicio del referido fuego en un sofá del salón de la vivienda de Guillena, donde estaban los restos de un móvil que había explosionado estando en carga, depositado además encima de un sofá.



En este caso se unieron tres factores: que la batería colapsase, que estuviese en la planta baja, con lo que la combustión tendió a ascender hacia la alta, y que reposará sobre un sofá, que salió ardiendo de forma inmediata y actuó como elemento dispersor del fuego.



El sargento de Bomberos de la Diputación de Sevilla, cuyos parques actuaron en el suceso, Manuel Blanco, explicó que la combustión se produjo a raíz de una batería "que normalmente suele ser de litio", y que funciona "trasformando energía química en eléctrica", para lo que se tiene que dar una reacción química que haga funcionar al aparato.



Las causas, en este suceso en concreto, podrían estar relacionadas con "una reacción química descontrolada", y recordó que hay que vigilar "que el móvil no se caliente mucho, por ejemplo", además de respetar el consejo del fabricante sobre el tiempo de carga: "Si el móvil carga en cinco horas, no hay que dejarlo toda la noche enchufado".

