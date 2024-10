Día de Personas sin Hogar: más de 37.000 personas no tienen "zapatillas de andar por casa"

Cerca de 37.000 personas viven en la calle en España, y el 40 por ciento lleva más de tres años. En el Día Mundial del sinhogarismo, la entidad Hogar Sí lanza la campaña "Nadie sin zapatillas" para recordar la importancia y el derecho a tener un hogar.



"Tener zapatillas de andar por casa significa tener una casa por la que andar", cuenta Lola, una mujer de 60 años que acabó viviendo en la calle tras divorciarse y perder su trabajo como celadora. "No somos extraterrestres los que nos quedamos sin techo, somos personas que hemos llevado una vida normal y que por ciertas circunstancias de la vida nos hemos encontrado en la calle".



El vídeo muestra testimonios de personas que acabaron viviendo en la calle y que ahora intentan recuperar sus vidas gracias a los programas de Hogar Sí, que facilitan un hogar estable con apoyo profesional para conseguir retomar esa vida laboral y personal.



"El paso más importante que he dado en este proceso es recuperarme de como era yo, una persona con ganas de vivir, con poderío", reconoce Lola, quien desea encontrar pronto un trabajo "para pagar un piso y los servicios que tenga, pero sobre todo, para olvidarme de esta pesadilla".



La iniciativa invita a la reflexión de cómo las zapatillas de deporte significan para muchas personas esfuerzo, lucha y superación, valores que las personas sin hogar ven en "las zapatillas de andar por casa" porque les muestran que ya tienen un hogar.



"España se ha comprometido a que ninguna persona viva en la calle en 2030. Para que la erradicación del sinhogarismo sea un hecho en nuestro país, necesitamos que todas las administraciones se comprometan destinando presupuesto a nuevas políticas públicas, que produzcan un verdadero cambio en el modelo de atención", asegura a EFE Gema Castilla, directora de relaciones institucionales de Hogar Sí.



La entidad social reivindica el derecho de las personas a un hogar desde el que poder vivir el presente y construir el futuro. "El hogar es esencial, por ejemplo, para conseguir un empleo y poder mantenerlo, o para recuperarse de un problema de salud".



"El 82 % de las personas sin hogar afirma que la vivienda es la primera vía para la erradicación del sinhogarismo, seguida del empleo. Por eso decimos que las zapatillas de casa son el primer paso para resolver este fenómeno estructural", destacan desde Hogar Sí.



La campaña reclama dar un paso al frente por el derecho a andar por casa: "Juntos, podemos construir un futuro en el no haya #NadieSinZapatillas, nadie sin un hogar", añade Castilla.



En España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y la estimación de las entidades del tercer sector, hay al menos 37.000 personas viviendo en la calle, de las que el 40 % de ellas llevan más de tres años en esta situación.

