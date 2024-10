Surg For All, la ONG española que forma a sanitarios de África

'Enseña a pescar, no le des pescado'. Este principio de Confucio fue el que guió al urólogo José Rubió a fundar Surg For All (Cirugía para todos) para formar sanitarios de África convencido de que una solidaridad verdaramente eficaz pasa por lograr su autosuficiencia.

Diez años más tarde de su constitución, esta ONG valenciana ha realizado una treintena de misiones y ha formado directamente a cerca de 40 profesionales de Camerún y Liberia. "Emociona ver cómo adaptan lo aprendido a sus medios", confiesan desde el colectivo.

