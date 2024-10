Detienen por delito de homicidio el hombre que iba con la mujer en coche que cayó al mar

La Guardia Civil ha detenido, en el hospital de Vigo donde está ingresado, al hombre que conducía el vehículo que se precipitó al mar en la madrugada del sábado en Moaña (Pontevedra) como presunto autor de la muerte de la mujer que lo acompañaba en ese momento.



Los agentes detuvieron a este varón, de 47 años y vecino de la misma localidad de Moaña, como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género, informaron a EFE fuentes del instituto armado.



El hombre ingresó en un centro sanitario de Vigo con signos de hipotermia y pérdida de consciencia. Fuentes judiciales informaron a EFE de que el detenido pasará a disposición judicial una vez que reciba el alta hospitalaria.



La víctima es Fadoua Akkar, de 41 años y origen marroquí, que fue hallada sin vida a la altura del paseo marítimo de Domaio, Moaña (Pontevedra) tras precipitarse al mar el vehículo en el que viajaba como copiloto y que conducía el hombre rescatado con vida. La mujer presentaba un fuerte golpe en la cabeza.



Según informó el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, este varón ya que estuvo en prisión por violencia machista, una de las hipótesis que se investigan en este suceso.



"Hay algunos indicios preocupantes, es cierto", ha señalado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra en un audio remitido a la prensa en el que, pese a hacer hincapié en la idea de que es prematuro concluir nada, reconoce que "ninguna hipótesis", esta entre otras, está descartada en la investigación de la Policía Judicial.



Sobre el varón que conducía el vehículo, ha comunicado Losada que figura en la base de datos del sistema Viogén de seguimiento en los casos de violencia de género "por unos hechos violentos" acaecidos en el año 2012, e informó de que es vecino de la misma localidad donde ocurrieron los hechos.



Llegó a ingresar en prisión, ha revelado además Losada, al ser condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra por los hechos sucedidos hace doce años. El subdelegado ha contado también que tuvo una orden de alejamiento, vigente hasta el año 2020, con respecto a la mujer víctima de los hechos acaecidos en el año 2012.



En cuanto a Fadoua Akkar, cuyo domicilio figura en la localidad pontevedresa de Salcedo, no estaba registrada como víctima en el sistema Viogén y, por tanto, no existía medida alguna de protección en torno a ella, ha desvelado el subdelegado.



Tras estas explicaciones, Abel Losada ha apelado a la prudencia hasta que concluyan las investigaciones policial y judicial. "Como subdelegado quiero ser muy prudente porque la investigación está en marcha", ha subrayado, para agregar que "es necesario que concluyan las diligencias y podamos decir que estamos ante hechos probados".



Por ahora, ha atestiguado, aparte de los detalles mencionados, que "hay testigos que indican que el vehículo aceleró notablemente y se adentró en una zona peatonal antes de caer a la ría".



Fue una mujer la que dio la voz de alarma al avisar a las autoridades de que un Volkswagen Passat que circulaba por el paseo marítimo, una zona estrictamente peatonal, había tenido un accidente.



Pasaban escasos minutos de las cinco horas de la madrugada de ayer sábado cuando la Policía Local dio traslado a los gestores del 112 de estos hechos, después de que los agentes fuesen avisados por esa particular que se encontraba cerca del club de jubilados de Domaio y que desde esa ubicación presenció directamente cómo un coche caía a la ría.



En aquel momento, ella no podía precisar si el automóvil había acabado en el agua o en la zona de rocas que la precede.



Los bomberos consiguieron rescatar en un primer momento al varón, pero continuaron con los trabajos para localizar a la otra persona, tal y como ha relatado Emergencias.



Finalmente, fue rescatado el cuerpo sin vida de la víctima, que se encontraba flotando en el agua, durante las tareas de retirada del coche, pero los profesionales sanitarios desplazados hasta el lugar en una ambulancia solo pudieron confirmar su fallecimiento.



Tanto la autopsia del cadáver, que según fuentes del caso presentaba un fuerte golpe en la cabeza, como el interrogatorio al hombre, serán ahora dos pasos fundamentales en la averiguación de las circunstancias.

