Tres años de internamiento para 4 de los 5 menores de la agresión sexual grupal de Logroño

El juzgado de Menores de Logroño ha impuesto tres años de internamiento en régimen cerrado a cuatro de los cinco menores que participaron en una agresión sexual grupal a dos adolescentes de 13 años en un trastero de un edificio de Logroño, en abril de 2023.



Además del internamiento en un centro de menores, los cuatro jóvenes tendrán que cumplir dos años de libertad vigilada, según detalla el fallo judicial que ha publicado este viernes Diario La Rioja, del que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) no facilita datos.



El juez ha absuelto al quinto implicado, pero los otros cuatro tendrán que abonar una indemnización conjunta de 60.000 euros, 30.000 para cada una de las menores agredidas.



Los cuatro menores, que tenían entre 14 y 17 años cuando sucedieron los hechos, son autores de dos delitos de amenazas condicionales, uno de agresión sexual con acceso carnal a menor de 16 años, y en concepto de cooperador necesario, otros cinco delitos de agresión sexual con acceso carnal también a menor de 16 años.



A otro de los menores el juez le ha considerado autor de un delito de robo con violencia.



En la agresión sexual grupal también participaron otros dos adolescentes de 14 años, quienes quedaron bajo custodia de sus padres y no han sido encausados en este proceso.



Según el fallo, los menores tendrán que participar en un programa de educación afectivo-sexual y establecimiento de relaciones sanas e igualitarias, y en otro de habilidades sociales. Además, no podrán aproximarse a sus víctimas en cinco años.



La defensa de una de las menores agredidas considera insuficiente estas penas y ha avanzado que recurrirá.

