Cumple con la Directiva Whistleblowing y la Ley de Igualdad con el canal de denuncias

El cumplimiento del marco legal en el tejido empresarial representa uno de los grandes retos para cualquier modelo de negocio. En especial si tenemos en cuenta que año tras año surgen nuevas normativas a las que resulta imperativo adaptarse de manera integral. Por suerte, el desarrollo tecnológico está incentivando que las corporaciones se adecuen a las nuevas pautas. Algo que se ve perfectamente representado en los software de canal de denuncias de cara al respeto de la Directiva Whistleblowing y la Ley de Igualdad. Veamos en qué consisten y cómo implementar estos programas te será de gran ayuda.

En qué consiste la Directiva Whistleblowing

La Directiva Whistleblowing es una normativa que pretende asegurar que cualquier trabajador de una empresa disponga de un instrumento con el que revelar las infracciones e irregularidades que la propia compañía esté cometiendo. Debido a ello, es evidente que la implementación de un software canal de denuncias representa un paso en firme hacia el cumplimiento de esta nueva regulación de carácter europeo. La cual queda estrechamente ligada a la Ley de Igualdad, ya que evitar la discriminación en las empresas es obligatorio y la Directiva Whistleblowing es el medio que garantiza que así suceda.

En cuanto al cumplimiento de la Directiva Whistleblowing, conviene señalar que su aplicación debe seguir ciertas pautas, todas ellas relativas al área de Recursos Humanos. En este sentido, el canal de denuncias debe recoger todas las infracciones relativas a la intimidad personal, la seguridad y demás cuestiones irregulares de manera confidencial. Es decir, se trata de un medio anónimo y, por tanto, el software ha de blindar radicalmente la información de los usuarios.

En lo que respecta a las empresas obligadas a su implementación, la Directiva Whistleblowing se dirige tanto al sector público como al privado en aquellas compañías con más de 50 empleados. Por consiguiente, si tienes un modelo de negocio con este volumen de plantilla, te animamos firmemente a que evalúes en detalle cuáles son los mejores programas especializados. De no actuar en consecuencia a la ley, las multas pueden ser cuantiosas y poner en jaque la viabilidad corporativa. No corras ese riesgo cuando hay múltiples software de alto rendimiento a tu alcance.

El papel de la tecnología en la Directiva Whistleblowing y la Ley de Igualdad

Con independencia de si hablamos de la directiva Whistleblowing o de la Ley de Igualdad, el uso de software especializados en la materia es una apuesta por la eficiencia y el cumplimiento normativo. Los canales de denuncias virtuales habilitan un espacio seguro en el que, mediante una vía anónima y accesible para todos los integrantes de la compañía, los empleados pueden dejar constancia de las posibles infracciones de la compañía o su plantilla. Pero, ¿cómo funciona exactamente el programa?

Los trámites se gestionan de forma completamente digital, permitiendo a los denunciantes emitir sus escritos con un simple clic. La plataforma habilita un espacio en el que aportar toda la documentación relativa a la infracción en cuestión y, en ese mismo instante, los responsables de Recursos Humanos recibirán una notificación. El acuse de recibo se debe producir en un máximo de siete días, por lo que esta eficiencia asociada a la gestión de las denuncias de manera virtual resulta especialmente útil en lo que respecta al cumplimiento de la Directiva Whistleblowing.

Gracias al software, cualquier perjuicio que afecte a la integridad física, mental o financiera de un empleado dejará de pasarse por alto. Muchos trabajadores optan por no denunciar a causa del riesgo que suponía emitir una queja de estas características en el pasado, en especial si los altos cargos están implicados. No obstante, puesto que la Directiva Whistleblowing blinda el anonimato del afectado, las cosas han cambiado drásticamente. Sobre todo si hablamos de las faltas de la Ley de Igualdad, pudiendo denunciar rápidamente cualquier gesto discriminatorio por género a través de un programa de última generación. Algo que no solo repercute positivamente en la seguridad de la plantilla, sino también en la forja de un entorno laboral en el que todos se sientan a gusto para desarrollar sus funciones de manera ejemplar.

