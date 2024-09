¿Llegará el ciclón tropical Isaac a la península? De ocurrir, sería una borrasca profunda

El ciclón tropical Isaac formado en el Atlántico central, que podría convertirse en huracán en las próximas horas, tiene posibilidades de acercarse a la península, aunque no es lo más probable y si lo hiciera llegaría como "borrasca profunda" sin características tropicales, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Isaac podría alcanzar "la categoría de huracán en las próximas horas, todavía lejos, muy al oeste de las islas Azores, y por tanto, a una enorme distancia de las costas europeas", ha explicado este viernes el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.



Posteriormente, seguirá una trayectoria incierta y, aunque hay todavía incertidumbres, algunos pronósticos señalan un acercamiento hacia la península, aunque "no se trata del escenario más probable".



De todas formas, en caso de que finalmente llegara, "que no está claro", ya no alcanzaría "nuestro territorio como ciclón tropical, sino como borrasca profunda, ya que habría perdido uno o dos días antes de acercarse a la península sus características tropicales", según del Campo.



"El escenario más probable ahora mismo no acercaría a Isaac directamente a la península; en cualquier caso, si se acercase finalmente llegaría ya como borrasca, "no como ciclón tropical", ha insistido.



En ese supuesto, ha añadido, "dejaría lluvias, especialmente en el norte peninsular y también vientos intensos y mal estado de la mar en las costas del norte, aunque todavía hay incertidumbre al respecto".



Tampoco sería algo insólito que una borrasca profunda que en origen había sido un ciclón tropical alcanzara Europa occidental; de hecho, es algo que "suele suceder muchos otoños", ha asegurado.



"No obstante, seguiremos la evolución de este sistema y daremos más detalles en los próximos días", ha añadido del Campo.

