Los asistentes de voz ayudan a las personas mayores a paliar su soledad

El uso de asistentes de voz como Alexa y Google Home en los hogares donde viven personas mayores ayuda a paliar su soledad, beneficiando su bienestar psicológico y contribuyendo "significativamente" a la mejora de su salud mental, según investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).



Esta es la principal conclusión de la investigación realizada por un grupo de expertos que ha realizado una revisión de estudios sobre los riesgos y las potencialidades de estos sistemas para reducir los sentimientos causados por la soledad no deseada.



En un comunicado, la UOC subraya que la soledad no deseada afecta a más de tres millones de personas de edad avanzada en España, aunque es un problema que impacta también en otras franjas de edad.



Su coste, según una estimación realizada recientemente por la Fundación ONCE, asciende a más de 14.000 millones de euros al año.



"Los sentimientos causados por la soledad, en los casos en los que no es deseada, afectan de manera directa el bienestar psicológico de las personas y están relacionados con un aumento del riesgo de aislamiento, una pérdida de la calidad de vida, una reducción de la salud e incluso un incremento de la mortalidad", apunta.



El objetivo del estudio fue examinar los indicadores existentes sobre el impacto del uso de los asistentes de voz en la soledad de las personas de la tercera edad para determinar si son una herramienta efectiva para combatirla.



En el estudio han participado la estudiante del programa de doctorado en Salud y Psicología de la UOC y autora principal de esta revisión Elena Castro; y los profesores de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación Modesta Pousada y Eulalia Hernández, así como tres investigadores del Behavioural Design Lab de l'eHealth Center de la UOC.



Entre los beneficios de los asistentes de voz, destaca esta reducción del sentimiento de soledad, hasta el punto de que algunos participantes en los estudios llegaban a referirse a estos aparatos como "una amiga" o "una persona de compañía", e incluso como "un ser humano".



Los investigadores destacan que es una muestra más de "como las tecnologías emergentes se presentan como un apoyo a explorar para facilitar la interacción social y potenciar ciertas tareas", como la gestión de la vida diaria a través de recordatorios, proporcionar un acceso rápido y fácil a la información y el ocio e incluso hacer que una persona se sienta acompañada.



"No se trata de sustituir la interacción humana, sino de ofrecer una solución en situaciones en las que estos sistemas pueden mejorar la calidad de vida", aseguran las autoras, que admiten barreras para implementarlos como la desconfianza o la dificultad para utilizar la tecnología, por lo que reclaman más formación.

