El toque de campanas para dar la hora por la noche, a referéndum en un pueblo de Toledo

Los cerca de 450 vecinos del municipio de Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo) están llamados a consulta hasta el día 20 de septiembre para decidir si quieren o no neutralizar durante la madrugada el repique de las campanas del Ayuntamiento, que llevan sonando más de 70 años para dar la hora tanto de día como de noche.



El alcalde del pueblo, Ángel Farao, ha explicado a EFE que durante el pasado mes de agosto, el Consistorio ha recibido “muchas quejas” por las campanas de su reloj, que suenan -cada media hora y cada hora- por parte de personas que han ido a pasar algunos días al pueblo.



“No queríamos tomar una decisión unilateral”, ha defendido el regidor, por lo que el propio Ayuntamiento ha sometido a consulta si neutralizar el sonido desde la medianoche hasta las seis de la madrugada.



La votación, que se está realizando en dependencias municipales, se inició el pasado día 10 y acaba el viernes 20 de septiembre.



Si las urnas reflejan que los vecinos desean que las campanas no suenen por las noches, la decisión se elevaría a pleno y se sometería a votación en el Ayuntamiento, y una vez aprobada el acta, se notificaría a la Diputación de Toledo y a la Junta de Castilla-La Mancha.



Según ha trasladado el alcalde, la mayoría del pueblo quiere continuar escuchando las campanas.



Farao, que tiene 72 años, no ha querido desvelar su voto, pero sí ha indicado que “las campanas llevan sonando desde antes de nacer yo” y ha expresado: “Forma parte de nuestros orígenes, como el ladrido de un perro o el canto del gallo”.

