Abren juicio por 4 asesinatos al conductor que atropelló a los invitados de una boda

Un juzgado ha decretado la apertura de juicio con jurado al conductor que atropelló mortalmente a cuatro invitados que asistían a una boda en Torrejón de Ardoz (Madrid) en noviembre de 2022, al que imputa cuatro asesinatos consumados y nueve en grado de tentativa, y para el que la Fiscalía solicita 226 años de prisión.



Según el auto al que ha tenido acceso EFE, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón dicta la apertura de juicio oral contra Micael D.S.M., conocido como El Portugués, que se sentará ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid en una fecha por determinar.



Le imputa cuatro delitos de asesinato por los cuatro fallecidos y nueve en grado de tentativa por los invitados a la boda que resultaron heridos, y considera responsable civil directo al Consorcio de Compensación de Seguros.



También decreta que permanezca en prisión provisional, en los términos que se acordó cuando ingresó en noviembre de 2022, tras ser arrestado unas horas después de haber huido del lugar de los hechos.



Para el acusado la Fiscalía solicita un total de 226 años de cárcel por esos mismos cuatro delitos de asesinato consumado (25 por cada uno) y nueve delitos de intento de asesinato (14 por cada uno), al considerar probado que tras un altercado llevó a cabo los atropellos "con total voluntad de causarles la muerte o asumiendo la posibilidad de que ello sucediera".



La magistrada que ha llevado la instrucción argumenta que Micael debe ser juzgado por los hechos que relatan las acusaciones, que en resumen exponen que la madrugada del 6 de noviembre de 2022 se celebraba una boda en el restaurante El Rancho de Torrejón entre dos jóvenes de etnia gitana, y el investigado acudió junto con sus hijos menores y con sus sobrinos.



A partir de las 02.40 horas se produjo un altercado entre algunos invitados, de un lado, y el investigado y alguno de sus acompañantes, de otro, por lo que familiares de los contrayentes decidieron expulsarlos de la celebración, iniciándose fuera del local un enfrentamiento.



A continuación el investigado y sus cuatro acompañantes se dirigieron hacia una calle perpendicular a la del restaurante y subieron a un Toyota Corolla que no constaba asegurado en esa fecha.



"Momentos después, y aprovechando el tumulto de personas congregadas a las puertas del restaurante El Rancho, Micael, a los mandos de su vehículo, embistió, sorpresivamente y a gran velocidad, a las mismas, que no tuvieron margen de reacción ni posibilidad de apartarse a tiempo", continúa relatando la magistrada.



Como consecuencia del arrollamiento fallecieron una mujer, dos hombres y un menor de edad, y resultaron heridas otras nueve.



La jueza considera autor de todos los delitos a El Portugués, ya que durante la instrucción archivó la causa para dos de sus sobrinos, al determinar que no son responsables de los hechos a pesar de que acompañaban a Micael en el coche y después huyeron durante un tiempo.



La defensa ha mostrado su disconformidad con las acusaciones y en su escrito de conclusiones provisionales pide que se le imputen cuatro delitos de homicidio imprudente y nueve delitos de lesiones por imprudencia, con las eximentes completas de miedo insuperable y estado de necesidad.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es