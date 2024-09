El IGN registra dos nuevos terremotos entre Tenerife y Gran Canaria

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado esta madrugada dos nuevos terremotos en la zona del volcán de Enmedio, entre Gran Canaria y Tenerife, donde este miércoles se localizaron otros nueve.



Según ha informado en un comunicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, estos seísmos se han producido a las 01.32 horas de esta madrugada a 30 y 42 kilómetros de profundidad, respectivamente, y con magnitudes de 3,6 y 3,7.



La magnitud de los terremotos registrados este miércoles entre las 11.14 y las 15.42 horas, osciló entre 2,6 y 1,6 mbLg, con profundidades de 26 kilómetros los más superficiales y 38 el más profundo.



El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, señaló a EFE que "aún es pronto para saber lo que puede pasar", pero en todo caso subraya que se trata de una zona alejada de la población y "no debería entrañar peligro".



Por el momento se desconoce si esta serie sísmica tiene que ver con el terremoto de magnitud 3,8 e intensidad III-IV de ayer en Gran Canaria.



Domínguez ha admitido que fue un seísmo superior a lo que se suele ver en esa zona de la isla, pues de hecho es el de mayor magnitud de los últimos 60 años, pero se suelen dar "cada varios años en Gran Canaria y alrededores".



Recuerda que en 1913 hubo un terremoto de intensidad VI y, según los cálculos del IGN, pudo ser de magnitud 4,5.



El director del IGN en Canarias, que es sismólogo, indica que lo más seguro es que se trate de un terremoto aislado, pues solo tuvo una réplica 50 minutos más tarde (1,4 mbLg).



De lo que no tiene duda es que no guarda relación con actividad volcánica, pues los de este tipo "suelen venir en forma de enjambres densos, con decenas, cientos en una hora".



En cuanto a la sismicidad en la zona del volcán de Enmedio, recuerda que el IGN trabaja en el denominado Proyecto Guanche que trata de desentrañar su naturaleza.



El problema radica en la profundidad a la que se producen esos terremotos, en el manto.



En todo caso, la hipótesis con la que trabaja el IGN es que esa sismicidad está más relacionada con tensiones corticales que con el volcán de Enmedio, del que se desconoce si se formó de una erupción o de varias y cuál fue su actividad más reciente.

