Médicos apuntan a un repunte de trastornos mentales comunes que detrae casos más graves

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo, ha apuntado hoy a un "aumento exponencial" en la demanda de atención médica para trastornos mentales comunes que detrae recursos a los casos más graves y ha urgido a la incorporación de profesionales y medios.



Lo ha dicho durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso en la que ha trasladado, junto a los representantes de otras asociaciones y organizaciones, sus propuestas a la subcomisión de Salud Mental de la Cámara baja, que será la encargada de elaborar un informe más adelante que elevará al Gobierno y en la que ha pedido que la salud mental se aleje de "las divisiones partidistas" porque urgen profesionales y medios.



"La situación actual es el aumento exponencial en la demanda de atención para trastornos mentales comunes que no son patológicos, pero que sin embargo generan mucho sufrimiento. Y esta situación de alguna manera está desviando recursos que podrían ser cruciales para quienes más lo necesitan", ha sostenido Cobo.



Ha recordado que "el problema fundamental" del Sistema Nacional de Salud es la saturación y escasez de profesionales en "salud mental fundamental", así como la incapacidad de la Atención Primaria para atender todos los casos.



Ha trasladado Cobo a la subcomisión que urge ampliar las plazas de formación en psiquiatría y psicología clínica y en enfermería especializada en psiquiatría.



También ve prioritario desarrollar un plan de actuaciones contra el suicidio a nivel nacional, mejorar la calidad de prescripción de fármacos, aumentar los recursos comunitarios y el reconocimiento del trastorno mental relacionado con el trabajo.



Sobre el suicidio, Cobo ha señalado que es un problema que debe ser entendido "como una conducta y no como una enfermedad en sí misma", por lo que "es esencial identificar y priorizar los grupos de riesgo".



"Y lo que sí debemos de tener y estar alerta es que en los últimos años han aumentado de manera preocupante las tasas de suicidio entre personas mayores, especialmente aquellas que experimentan la soledad no deseada", ha lamentado el presidente de los médicos.



También ha hablado sobre la creciente preocupación en la profesión médica por el aumento de los problemas de salud mental derivados del empeoramiento de las condiciones de trabajo, precariedad, sobrecarga laboral y exceso de horas, entre otros motivos.



También ha intervenido en la Comisión de Sanidad la presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y Profesionales de Salud Mental, María Fuster, que ha indicado que el 3 % de la población española tiene algún tipo de "sufrimiento psíquico extremo" y ha advertido de que no se habla de todo lo que se oye actualmente de salud mental.



En este sentido, ha añadido que se dan situaciones de "grave sufrimiento" que "no están encontrando las soluciones por parte de las entidades y las administraciones públicas en toda su problemática" y ha apelado profundizar en la prevención del suicidio, comenzando por la salud mental de los niños.



Para Fuster, es necesario tratar de manera urgente las situaciones de estigma o discriminación social por determinadas patologías en salud mental y abordar "las medidas coercitivas" que no tienen en cuenta los deseos de los pacientes y que los profesionales tienen que llevar a cabo ante la falta de medios y situaciones complejas.



Algo que limita, ha advertido, los derechos fundamentales de los pacientes.

