Una mujer asesinada a cuchilladas por su pareja en el domicilio en Bilbao

Una mujer de 31 años ha sido asesinada esta madrugada en Bilbao, supuestamente por su pareja, que fue detenido en el domicilio y permanece en dependencias de la Ertzaintza tras haber pasado por el hospital.



La víctima, de origen peruano, residía en Bilbao desde hace años, al igual que su familia, que esta mañana se ha acercado a la vivienda donde fue asesinada.



El crimen se cometió una media hora después de la medianoche en un piso en la zona limítrofe entre los barrios de Santutxu y Atxuri y fueron los vecinos del inmueble los que alertaron a la policía de los gritos que oían.



Los agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal de Bilbao que acudieron al lugar encontraron a la mujer, de 31 años, con "importantes lesiones efectuadas con un arma blanca", varias cuchilladas según relató el consejero de Seguridad, Bigen Zupiria.



En el interior de la vivienda, la policía localizó al presunto autor de los hechos, un hombre de 34 años que convivía con la víctima y que fue detenido por efectivos de la Policía Municipal de Bilbao.



El arrestado fue inicialmente trasladado a un hospital por padecer problemas psiquiátricos y tras ser tratado volvió a dependencias policiales, donde permanece a la espera de ser puesto a disposición judicial.



El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha explicado que la Ertzaintza investiga el caso como violencia de género y que no había "ningún indicio" de que la víctima pudiera sufrir esta violencia al no haber denuncias previas ni figurar en ningún listado, ni de la Ertzaintza ni de otras policías, como posible víctima a proteger.



El consejero no se ha pronunciado sobre la posible enfermedad psiquiátrica que podría sufrir el presunto asesino, de la que informó su propio departamento, porque no le "corresponde" como responsable de Seguridad y porque "además podría parecer que lo digo como un atenuante y no es el caso".



El crimen ha sido condenado por todos los partidos e instituciones vascas y el Ayuntamiento de Bilbao ha realizado una concentración silenciosa de cinco minutos, tras la que el alcalde, Juan Mari Aburto, ha expresado la "indignación" y "hartazgo" por la violencia machista y ha apuntado que además de la condena, "es el momento de pensar qué hacer y de intentar avanzar en soluciones ante esta lacra social que no podemos permitirnos ni una vez más".



El lehendakari, Imanol Pradales, ha considerado que "como sociedad estamos obligados a trabajar unidos sin descanso contra la violencia machista y que ninguna mujer tenga que temer por su vida".



Por su parte, la directora del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde, Miren Elgarresta, ha instado a la sociedad a construir "un muro de contención" ante la violencia machista y "ante los discursos que la niegan".



Este asesinato de hoy en Bilbao es el primero de violencia machista que se produce este año en Euskadi.



Según los datos de Emakunde, la última víctima de la violencia machista en esta Comunidad Autónoma fue Maialen, de 32 años, asesinada el 28 de mayo de 2023 en Vitoria por su expareja. La mujer tenía una hija y estaba embarazada de gemelos.



Pocos días antes, el día 16 de ese mismo mes de mayo había sido asesinada en Orio (Gipuzkoa) Lourdes, de 50 años, a manos de su expareja, que se suicidó posteriormente. Tenía una hija y un hijo.



En Bizkaia no se habían registrado asesinados de violencia machista desde el 28 de diciembre de 2022, cuando su pareja mató a puñaladas a Rebeca, de 45 años, en el bar que ella regentaba en el barrio de San Francisco de Bilbao.



En España, se trata de la víctima mortal número 35 de la violencia machista en lo que va de 2024 y la 1.279 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas en 2003.



La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que desde que comenzó el verano, 19 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España, el 54 % del total de crímenes por violencia de género de 2024.



Como consecuencia de los crímenes machistas de 2024, 24 menores han quedado huérfanos, 457 desde 2013.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

