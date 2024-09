Un estudio descarta que los dueños de mascotas tuvieran mejor salud mental en la pandemia

El aumento repentino de la tenencia de mascotas durante la pandemia se atribuyó en gran medida a que las personas buscan consuelo y compañía en los animales para hacer frente a problemas como el aislamiento, la ansiedad y la depresión. Sin embargo, un nuevo estudio exhaustivo, realizado por investigadores de la Universidad de Aarhus y el King's College de Londres, sugiere que los beneficios de tener una mascota podrían estar exagerados.

El estudio de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) ha investigado a más de 6.000 adultos durante un período de 12 meses para identificar los posibles beneficios de tener una mascota para la salud mental durante la pandemia de COVID-19 y ha llegado a la conclusión de que, contrariamente a la creencia común, no se demostraron efectos positivos significativos.

El estudio, publicado recientemente en 'Mental Health & Prevention', revela que tener una mascota no necesariamente ofrece el impulso emocional que muchas personas esperan. El estudio siguió a 6.018 personas en el Reino Unido durante un período de 12 meses, evaluando sus niveles de depresión, ansiedad, anhedonia (pérdida de placer) y soledad.

Contrariamente a las suposiciones populares, el estudio no encontró evidencia de que tener una mascota mejorara estos resultados de salud mental. De hecho, los dueños de mascotas informaron resultados de salud mental ligeramente peores en comparación con los no dueños.

"Aunque el conjunto de investigaciones realizadas sobre el tema ha sido mixto, nos sorprendió genuinamente descubrir que los dueños de mascotas en general experimentaron niveles ligeramente más altos de depresión, ansiedad y anhedonia durante la pandemia de COVID-19", dice la autora principal del estudio, la profesora Christine Parsons del Departamento de Medicina Clínica.

"Esto contradice la creencia pública predominante de que las mascotas son beneficiosas para la salud mental", añade. Otra creencia común es que los dueños de perros en particular se benefician de una mayor actividad física y una rutina diaria más estructurada, lo que a su vez podría conducir a una mejor salud mental.

Aquí los investigadores descubrieron que los dueños de perros realmente tenían más probabilidades de realizar ejercicio diariamente (40% en comparación con el 35% de los no dueños).

Sin embargo, este aumento de actividad no se correlacionó con mejores resultados de salud mental y no se encontraron diferencias significativas entre los dueños de perros y los no dueños con respecto al mantenimiento de una estructura diaria.

El único aspecto en el que la posesión de una mascota aporta beneficios a la salud mental es en relación con la soledad. En la cultura popular, el estereotipo de la "mujer de los gatos" es el de una mujer solitaria y ansiosa con problemas de salud mental. El nuevo estudio también brindó a los investigadores la oportunidad de poner a prueba algunas de estas suposiciones culturales frente a la realidad.

Entre las personas que viven solas, tanto los dueños de perros como los de gatos informaron niveles ligeramente inferiores de soledad que aquellos que no tenían mascotas. Aunque los efectos fueron pequeños, fueron opuestos al estereotipo de la "señora de los gatos" solitaria.

En el caso de quienes viven en pareja, familia o compañeros de habitación, los dueños de mascotas no informaron diferencias mensurables en el sentimiento de soledad.

Aunque las mujeres del estudio tenían claramente más probabilidades de tener gatos (30,3% en comparación con el 22,7% de los hombres), no estaban más solas, deprimidas, ansiosas o anhedónicas que los hombres que tenían gatos.

Según la profesora Christine Parsons, este nuevo estudio será útil para gestionar las expectativas sobre los beneficios para la salud mental de tener una mascota. Espera que los resultados maticen la percepción pública y la cobertura mediática, que ella y su equipo de investigadores han demostrado que favorecen la narrativa positiva.

"Nuestros hallazgos sugieren que, si bien las mascotas pueden brindar compañía, de ninguna manera son una panacea para los problemas de salud mental, especialmente durante tiempos estresantes como una pandemia", afirma Christine Parsons.

