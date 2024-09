Instituto Coordenadas defiende las viviendas turísticas frente a las críticas

Instituto Coordenadas, a través de su vicepresidente ejecutivo Jesús Sánchez Lambás, instó a las autoridades a adoptar "políticas prudentes y evitar la demonización" de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), que son un estándar universal.

A su juicio, las VUT no deben ser vistas "como un problema" para el sector turístico, sino como "una parte crucial de un modelo más inclusivo y sostenible que beneficie tanto a la economía local como a los ciudadanos". En un contexto donde el turismo es esencial para la economía española, el Instituto Coordenadas pide "un debate maduro y basado en datos".

Según un reciente informe de EY, España verá la construcción de más de 800 nuevos hoteles en los próximos dos años, concentrando la mayor parte de esta expansión en áreas urbanas y turísticas. "Esto demuestra que el problema no es la saturación turística 'per se', sino la falta de un modelo equilibrado que contemple tanto hoteles como VUT", afirmó Sánchez Lambás.

Las VUT representan sólo el 1,4% del total de viviendas en España, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), y hospedan aproximadamente a dos de cada diez turistas, mientras que los hoteles acaparan más del 80% de la demanda turística, como publica Servimedia.

A pesar de estas cifras, las VUT han sido objeto "de críticas poco solventes", especialmente por parte de asociaciones como Exceltur, que las culpan de la escalada de precios en el mercado de alquiler. Sin embargo, Sánchez Lambás cuestiona estas acusaciones, señalando que "no están avaladas por datos econométricos" y que "la verdadera competencia en el mercado de alojamiento proviene de la expansión hotelera y no de las VUT".

Además, en un artículo de opinión publicado en 'El Economista' resaltó que las VUT aportan "beneficios significativos" al turismo y al PIB al diversificar la oferta y distribuir los ingresos a través de múltiples zonas y comunidades en España, lejos de las concentraciones urbanas habituales.

"Las viviendas de uso turístico permiten a más ciudadanos beneficiarse del turismo, especialmente en áreas rurales o menos frecuentadas, donde los grandes hoteles no suelen tener presencia", indicó Sánchez Lambás.

Además, destacó que muchas de estas viviendas son gestionadas por propietarios locales, lo que garantiza que una mayor parte de los ingresos generados se quede en las comunidades locales, apoyando al comercio y a la economía local. "La regulación de las VUT debe ser justa y clara, permitiendo su convivencia con los hoteles para fortalecer el tejido económico y social del país", puntualizó.

El Instituto Coordenadas aboga por la complementariedad en las políticas de turismo y rechaza regulaciones inapropiadas que puedan perjudicar tanto a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) como al sector hotelero.

Según Sánchez Lambás, "restringir las VUT no reducirá el número de visitantes ni resolverá los problemas del turismo masivo, pero sí podría impactar negativamente en miles de empleos y en el desarrollo de actividades culturales y de naturaleza".

Por ello, el Instituto pide a las autoridades a adoptar un enfoque basado en datos, diálogo y decisiones informadas, con el objetivo de repensar el modelo turístico de España de manera inclusiva y sostenible. "Los problemas asociados al turismo, que existen, no son las VUT, como no lo es la competencia ni modelos alternativos de negocio. Matar el progreso no suele ser la mejor idea", concluyó.

