El BOE recoge la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia por las "demandas sociales"

El Boletín Oficial del Estado modifica este viernes la regulación de los Premios Nacionales en la que procede a la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, atendiendo a la "necesidad de adaptar los Premios Nacionales a la evolución del sector creativo y cultural en atención a las demandas sociales".



Así lo recoge el BOE, que modifica la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, que se convocan anualmente, estableciendo los aspectos básicos de su regulación.



El texto argumenta que diversas circunstancias aconsejan la modificación de la citada orden para proceder a la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia y lo "justifica en la necesidad de adaptar los Premios Nacionales a la evolución del sector creativo y cultural en atención a las demandas sociales".



El texto además añade que, las valoraciones y sentimientos de la sociedad respecto de la actividad tauromáquica "han ido evolucionando, influyendo tanto en los valores, usos y costumbres de la ciudadanía como en sus percepciones".



En este sentido, Cultura considera evidentes que determinadas actividades ligadas a la tauromaquia o elementos concretos de las mismas "son rechazados por amplios sectores de la sociedad por considerarse una forma inaceptable de violencia contra los animales".



Aunque la orden no quiere entrar a valorar esa consideración, constata su existencia y considera conveniente que el carácter "honorífico y de enaltecimiento" asociada a los Premios Nacionales se destine a otras disciplinas sobre las que exista cierto grado de consenso social y "no una discusión marcadamente polarizada sobre su propia esencia", razón por la que sostiene la supresión del Premio.



Este galardón, junto con la Medalla de las Bellas Artes de la Tauromaquia, fueron eliminados el 3 de mayo por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, un Premio Nacional creado en 2011 por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, lo que generó una controvertida polémica.



En junio la Comisión de Cultura del Congreso votó una proposición no de ley presentada por el PP para recuperar y mantener este galardón que fue rechazada con 20 votos en contra y 17 votos a favor.



Además del sector taurino, presidentes de comunidades como la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), y el de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page (PSOE) se manifestaron, en ese momento, en contra de esta supresión.

