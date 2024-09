El número de alumnos matriculados en Formación Profesional crece un 35% en cuatro años

El número de alumnos matriculados en Formación Profesional en España se ha disparado un 35 % en los últimos cuatro años y se estima que supere los 1,2 millones en el curso 2020-2024, según los datos provisionales revelados este martes en Santander por la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz.



"Ya saben que en Formación Profesional desde hace 6 años tenemos un crecimiento como ninguna otra etapa educativa en nuestro país. Hemos crecido un 35 % en la matrícula, es decir, algo absolutamente asombroso", ha señalado en declaraciones a la prensa antes de participar en el 38 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones.



Ha destacado que la Comisión Europea está analizando la situación de la Formación Profesional en España como un caso de éxito, no solamente por el crecimiento en número de alumnos, sino en número de ofertas y "en el ajuste" de estas a lo que se demanda en el siglo XXI.



"Y efectivamente hay mucho más incremento. Seguimos creciendo", ha dicho Sanz, que ha recordado que se han creado hasta 330.000 plazas en todo el territorio y se seguirán financiado plazas por el interés, no solo de los jóvenes si no de las personas trabajadoras o desempleadas.



También ha hecho hincapié en que se crece por encima de la media europea, ya que en el resto de Europa ya había una atención previa hacia la formación profesional que no había habido en España.



"Por tanto, ahora estamos ganando ese camino que teníamos retrasado en un tiempo muy corto, con una atención muy específica, unos planes para los que tenemos una financiación por parte del Gobierno enorme, histórica", ha añadido.



En el curso 2024-25 debe implantarse el nuevo sistema formativo previsto en la Ley Orgánica de Formación Profesional, aprobada en 2022, que se plantea “dualizar” la FP, de forma que los estudiantes tendrán que hacer desde el primer curso parte de su formación en la empresa.

