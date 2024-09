Investigadores del IAC descubren un nuevo asteroide cercano a la Tierra

El grupo de Sistema Solar del Instituto de Astrofísica de Canarias ha descubierto un nuevo asteroide cercano a la Tierra, denominado 2024 NP2, en imágenes obtenidas el pasado 4 de julio durante la puesta a punto del nuevo telescopio TST, instalado recientemente en el Observatorio del Teide.



Este nuevo asteroide cercano a la Tierra tiene un diámetro aproximado de 50 metros y pertenece al grupo de los Apollo.



"Los Apollo son asteroides cuya órbita se cruza con la de nuestro planeta en dos puntos. De haber sido más grande, estaríamos hablando de un asteroide potencialmente peligroso", ha declarado este martes en una nota el investigador del IAC Javier Licandro.



El objeto descubierto en imágenes de TST tenía un movimiento particular, mucho más rápido y con una dirección diferente a la de los demás asteroides observados.



"De ser confirmado, sabíamos que su órbita podría ser compatible con la de un asteroide cercano a la Tierra", ha explicado Miguel Alarcón, investigador predoctoral en el Grupo de Sistema Solar del IAC y descubridor del objeto.



Según ha informado el IAC, en esa noche se realizaron las primeras observaciones regulares de puesta a punto del telescopio Transient Survey Telescope (TST), una instalación astronómica en colaboración público-privada con el IAC, gestionada por la empresa canaria Light Bridges en el Observatorio del Teide (Tenerife).



El TST es un telescopio robótico de gran campo que, con un espejo de 1 metro de diámetro y una cámara con sensor sCMOS en el foco primario, permite obtener imágenes que cubren un área de más de 4 grados cuadrados (el equivalente al área cubierta por 22 lunas llenas).



Entre las observaciones de puesta a punto, el Grupo de Sistema Solar del IAC coordinó la estrategia de observación en regiones con alta probabilidad de encontrar asteroides, con el doble objetivo de verificar las capacidades del instrumento en la caracterización de objetos conocidos y la búsqueda de posibles nuevos asteroides no detectados por ningún otro telescopio en el mundo hasta entonces.



Como resultado de este programa, se encontraron más de 50 candidatos a asteroides no identificados, de los que la mitad fueron posteriormente enlazados por el Minor Planet Center (MPC), centro de referencia coordinado por el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, con otros objetos ya conocidos.



De entre los desconocidos, uno de ellos entró directamente en la lista de alta prioridad para confirmación como posible objeto cercano a la Tierra (Near-Earth Object, NEO, por sus siglas en inglés).



Otros telescopios del Observatorio del Teide fueron utilizados esa misma noche y las posteriores para precisar la órbita del candidato a NEO e informar al MPC.



"Estos resultados confirman la capacidad del TST como un instrumento de calidad para el estudio y descubrimiento de objetos móviles", ha señalado Miquel Serra-Ricart, codescubridor del asteroide y director científico de TST.

