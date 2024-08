Mueren dos hombres al caer su coche desde un puente al río Eo en Asturias

Dos hombres han perdido la vida tras caer su coche al río Eo cuando circulaban por una carretera comarcal de San Tirso de Abres, concejo asturiano situado en la parte más occidental de la comunidad, en el límite con la provincia de Lugo



Fuentes del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) han informado de que el accidente se produjo, por causas que se desconocen cuando el coche se salió de la vía en un puente de la carretera ST-1 minutos antes de la pasada medianoche.



El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió a las 23:42 horas de ayer una llamada en la que se alertaba de que habían escuchado un golpe y creían que podía ser un accidente.



Tras ir a comprobarlo, los alertantes indicaron que un vehículo se había precipitado por el puente, que se había caído al cauce del río, que estaba sumergido y que creían que al menos había una persona en su interior.



De inmediato se movilizó a siete efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de Barres y Valdés que comprobaron que vecinos de la zona habían intentado sacar el coche del río con la ayuda de un tractor, pero que no lo habían conseguido.



Los bomberos iniciaron las tareas de rescate, y cuando lograron sacar el vehículo del agua a la 01:11 horas, comprobaron que las as puertas del mismo estaban abiertas y que no había ninguna persona en su interior por lo que se inició un rastreo por el río.



A la 01:49 horas localizaron el cuerpo sin vida de un varón y 25 minutos después a un segundo ocupante, que también había fallecido.

