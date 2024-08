El doble crimen de Barcelona eleva a 31 las víctimas mortales por violencia de género

Pilar y Mari Àngels, asesinadas por su expareja en un doble crimen en Rubí y Castellbisbal (Barcelona), son las víctimas mortales 30 y 31 de la violencia de género en lo que va de año en España, donde son ya 1.275 las víctimas de feminicidio en el ámbito de la pareja desde 2003.



La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este miércoles la naturaleza machista del doble crimen perpetrado por un comisario de Policía Nacional jubilado, que se suicidó tras matar a sus exparejas, por lo que no podrá ser juzgado por sus actos.



Pilar tenía 61 años y Mari Àngels, 66.



No constaban denuncias previas por maltrato contra su agresor: sólo en 5 de los 31 asesinatos machistas de este año se había denunciado violencia de género (el 16 %).



La mitad de las víctimas mortales de la violencia machista en este 2024, 15 de 31, han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de verano, periodo en el que también la violencia vicaria ha arrebatado la vida a tres menores.



Como ha sucedido en el doble crimen de Rubí y Castellbisbal (Barcelona), diez feminicidas se han suicidado (la tercera parte), por lo que no podrán responder ante la justicia por sus actos.



Casi el 40 % de los crímenes machistas de 2024 han tenido lugar en Cataluña. La mitad de los 31 feminicidios, 15, tuvo como víctimas a mujeres extranjeras.



Como consecuencia de los asesinatos por violencia de género de este año, 21 niños y niñas han quedado huérfanos, 454 desde 2013.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

