Descubre las billeteras electrónicas más populares entre los andaluces

Para el 2023, el pago digital en España aumentó en un 42,3% y, dentro del pago digital, destacan las billeteras electrónicas. El uso de este método de pago ha crecido notablemente en los últimos años. Ya en el 22, el 56% de los españoles en posesión de un smartphone utilizaban una billetera digital, mientras que otro 27% se mostraba interesado en utilizarlo, según el informe ‘The global payments report’, elaborado por Worldpay. A nivel europeo, las billeteras digitales son el principal método de pago del comercio electrónico, representando un 30% del valor de las transacciones. Todo esto hace que se espere que, hasta el 2027, las billeteras crezcan a una tasa compuesta anual del 17%.

Por supuesto, los andaluces no iban a ser los únicos en no seguir esta tendencia mundial. Principalmente en las capitales de provincia de la capital las billeteras electrónicas amenazan con alcanzar a los métodos de pago tradicionales, como el dinero en efectivo o las tarjetas de crédito o débito. Según un informe del Banco de España realizado en el 2022, el efectivo es el método de pago más utilizado en España entre particulares y en comercios físicos. Eso sí, hay que tener en cuenta que las compras en comercios físicos han disminuido, representando para ese mismo año el 80,4% del total, lo que representa una caída del 7% respecto a 2019. Entre los motivos que han fomentado el cambio se encuentra la pandemia del Covid-19, que alteró los hábitos de compra de la población, tanto en Andalucía como en el resto del mundo. Además, el desarrollo tecnológico también ha tenido su contribución en este fenómeno.

De este modo, son cada vez más las billeteras electrónicas disponibles, así como los comercios que aceptan el pago a través de este método. Este dato se puede ver especialmente acrecentado en industrias donde las transacciones financieras son una base sólida del negocio, de esta manera las fintech o neo bancos hacen gala de pasarelas de pago virtuales especialmente precisas, también ocurre con la industria del juego como en el caso de los casinos con pago por bizum, donde el método de pago virtual supera en seguridad y rapidez a cualquier transacción física. Sin embargo, cabe hacerse una pregunta, ¿cuáles son las billeteras electrónicas más utilizadas entre los andaluces?

La primera de ella es Bizum. Con más de 27 millones de usuarios en España y más de 2500 millones de operaciones desde su lanzamiento, Bizum es la billetera electrónica por excelencia. Contribuye a ello el hecho de que esté integrada con la mayoría de entidades bancarias que operan en el territorio nacional. En contraposición, las transferencias bancarias tradicionales no hacen más que disminuir. Y es que Bizum ofrece, como otras billeteras electrónicas, beneficios que las transferencias no aportan a los usuarios. El principal es la inmediatez, dando la posibilidad a los usuarios de realizar operaciones en cuestión de segundos. También hay que tener en cuenta que el servicio no carga comisiones, ni al emisor ni al beneficiario. ¿Y para qué se utiliza bizum? Principalmente para pagar cenas, plataformas de streaming como Netflix, regalos y otros productos y servicios relativos al ocio.

La segunda billetera electrónica más utilizada entre los andaluces es PayPal, al igual que ocurre en el resto de comunidades de España. A nivel nacional, el 86% de la población utilizó PayPal en 2023, cifra cercana a la de otros países vecinos, como Italia o Francia. Tal y como ocurre con Bizum, esta billetera electrónica es utilizada principalmente en comercios electrónicos, así como en transacciones personales.

Por detrás de PayPal se sitúa Google Pay, cuyo uso está creciendo en los últimos años debido a su integración con dispositivos con sistema operativo Android. Sin embargo, todavía el uso de Google Pay está bastante por debajo de las dos primeras billeteras. Algo parecido ocurre con Apple Pay, que destaca por la seguridad de uso, pero que no está aún a la altura de Bizum o Paypal.

Se espera, que, además de las billeteras electrónicas mencionadas, aparezcan otras nuevas que aumenten la oferta presente en el mercado. Del mismo modo, los datos hacen suponer que el uso de este método de pago seguirá creciendo en los próximos años, dado que el desarrollo tecnológico y la preferencia de las compras online de los consumidores no tienen pinta de echar el freno. Esto, por supuesto, también tiene su parte negativa, ya que el mercado evoluciona en detrimento del negocio físico, poniendo en riesgo los comercios locales, que no se ven capaces de hacer frente a la ventaja competitiva del mundo online.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es