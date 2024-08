Las temperaturas extremas de la cuarta ola multiplican por 10 el riesgo de golpe de calor

Las temperaturas extremas que se prevén a partir de este viernes multiplican por diez el riesgo de golpe de calor, pero además someter el cuerpo al estrés térmico durante un tiempo, aunque sea corto 3-5 días, descompensa las patologías de base y aumenta la mortalidad en el corto plazo por fallo multiorgánico.

En declaraciones a EFE el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Lorenzo Armenteros, ha precisado que "el golpe de calor es la emergencia pero las consecuencias por las altas temperaturas se mantienen los días de más calor y posteriores" y no solo los pacientes crónicos están más expuestos, también los niños, especialmente menores de cinco años y lactantes, que no tienen bien desarrollado el sistema de regulación térmica.

Armenteros también se ha referido a la población que toma habitualmente hipotensores y diuréticos y que está más expuesta ya que su uso con altas temperaturas multiplica las posibilidades del golpe de calor.

Estos fármacos pueden bajar la tensión más de lo necesario, con pérdida de conciencia, de hidratación y sales, que si no se recuperan de inmediato afectan a la salud cardíaca y renal y al funcionamiento cerebral, con graves consecuencias por descompensación.

Para Armenteros, "no basta con declarar la emergencia sanitaria, hay que insistir en medidas preventivas básicas" como no salir en las horas centrales del día (entre 11:00 y 17:00 horas), no realizar actividad física en ese tiempo, hidratación continuada y no permanecer parados en un lugar expuestos al efecto de la radiación.

Un golpe de calor puede afectar a cualquiera

Armenteros ha recordado que, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, ya son 771 las defunciones estimadas y atribuibles a altas temperaturas en el mes de julio y más de 400 en lo que va de agosto.

En su opinión, "habría que avisar de las acciones preventivas a adoptar con una periodicidad habitual, igual que cuando se hablaba de las medidas contra la Covid. De no ser así se corren graves riesgos porque un golpe de calor puede afectar a cualquiera".

Armenteros también se ha referido a los pacientes con patología mental diagnosticada y tratamiento farmacológico, a los pacientes que toman insulina y los que tienen prescriptos antiepilépticos ya que estos fármacos pueden ver reducidos sus efectos por las altas temperaturas.

En declaraciones a EFE, el vicepresidente primero de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Pascual Piñera ha coincidido con su colega médico en que las temperaturas extremas que se prevén a partir de hoy agudizan patologías base como insuficiencia cardíaca, hipertensión, epilepsia, ictus y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), y aumenta el riesgo de mortalidad.

Urgencias prevén estos días más casos por golpe de calor

Piñera ha señalado que este aumento de casos se ve reflejado en las urgencias que en verano ya aumentan, de media, entre un 5 y un 10 % , porcentaje que se verá incrementado estos días por las extremas temperaturas, dependiendo, eso sí, de las zonas geográficas.

Sobre el efecto de las temperaturas extremas en la salud mental, Piñera ha reiterado que el "el calor provoca malestar, se descansa mal y los pacientes con depresión, ansiedad, trastorno bipolar o trastorno límite de la personalidad ven agudizadas sus patologías, con más episodios de crisis".

Este urgenciólogo se ha referido, además, al paciente que más acude a las urgencias, personas con 65-75 o más años y pluripatológicos que consultan al ver agravada su enfermedad.

Respecto al golpe de calor, este urgenciólogo ha explicado que los síntomas recurrentes son los de un paciente con fiebre, más de 40 grados, que está rojo pero no sudoroso, con la piel seca, alteración del estado mental, deshidratación y deterioro de la función renal que puede terminar con un fallo multiorgánico.

No obstante, ha admitido que mayores y niños tienen más probabilidades de desarrollar un golpe de calor que gente de mediana edad.

El Consejo General de Enfermería lleva divulgando, desde hace un mes, una campaña de educación para la salud de los ciudadanos a fin de resolver dudas y fijar una serie de recomendaciones a seguir.

La campaña insiste en la importancia de saber reconocer los síntomas de un golpe o agotamiento por calor que a veces se confunden con malestar general, y en cómo actuar en su caso con petición de ayuda médica inmediata si hay pérdida de conciencia.

