Dos de cada tres abogados dicen haber sufrido ansiedad en el último año

Dos de cada tres abogados, el 66 por ciento, dicen haber sufrido ansiedad en el último año y casi la mitad han experimentado en algún momento fatiga, pensamientos negativos y deprimentes así como alteraciones emocionales según el I Estudio sobre Salud Mental de la Abogacía Madrileña basado en entrevistas a más de mil letrados.



El informe del Colegio de la Abogacía de Madrid refleja no obstante que más de la mitad de los encuestados perciben una apertura y normalización hacia el discurso del bienestar mental, el 30 por ciento afirman además haber notado un aumento de la conciencia dentro de su despacho hacia esta cuestión y dos de cada diez confiesan sentirse más capaces de hablar de sus problemas personales en el entorno laboral.



No obstante aún cuatro de cada diez letrados reconocen tener temor a que hablar de este tema pueda generar un impacto negativo en su trayectoria profesional o para sus oportunidades laborales.



Y el 20 por ciento menciona la falta de confianza de que vayan a recibir una respuesta adecuada mientras que un porcentaje similar admite haber compartido esa información en su despacho sin obtener ningún apoyo o ser este insuficiente.



"El estudio no solo revela datos cruciales sobre el estado de bienestar de nuestros profesionales para actuar de forma efectiva sino que también marca un hito en nuestra misión de romper el tabú hacia la salud mental presente en nuestra profesión", ha afirmado este lunes el decano del Colegio, Eugenio Ribón, en su presentación.



A la hora de analizar la causa principal del malestar los letrados destacan de forma especial la incapacidad para poder descansar y desconectar del trabajo.



Además, la presión para trabajar largas horas, seguida de la falta de herramientas para administrar eficazmente el tiempo, la capacidad para conciliar la vida laboral con la personal, la ausencia de reconocimientos o valoración del trabajo por parte de sus empleadores, la presión para cumplir los objetivos y la falta de claridad sobre lo que se espera de ellos.



La mitad de los letrados consideran que la profesión ha impactado de manera negativa o extremadamente negativa en su estado mental y psicológico y cerca de la mitad indican que les impide pasar tiempo con su familia y amigos.



Para cerca del 25 por ciento la situación es tan crítica que se han planteado dejar la profesión para buscar otro empleo u opositar, un porcentaje similar se ha sentido en algún momento incapaz de desempeñar su trabajo y cuatro de cada diez han pensado darse un descanso aunque luego no lo han hecho.



Según revela el sondeo estas sensaciones suelen ser más frecuentes entre las mujeres y los más jóvenes, colectivos que tienden a sentirse más intranquilos, dormir peor y sufrir tasas más elevadas de estrés y ansiedad.



Alrededor del 80 por ciento de los letrados consideran que la respuesta que dan los bufetes y las empresas empleadoras ante problemas vinculados al bienestar es ineficaz o irrelevante.



Las únicas medidas que destacan son la implantación del teletrabajo y la adopción de modelos de horarios flexibles, y de hecho el trabajo remoto es la solución predilecta de los abogados para mejorar su bienestar al considerar que reduce el estrés relacionado con los desplazamientos y permite una mejor gestión del tiempo.

