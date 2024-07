¿En qué puede afectar a tu cuenta bancaria tener el DNI caducado?

Poseer el Documento Nacional de Identidad (DNI) puede parecer un detalle menor sin importancia. Nada más alejado de la realidad, pues puede repercutir negativamente en varias esferas de tu vida. Uno de esos puntos, es en materia financiera y lo estrictamente relacionado con tu cuenta bancaria, que puede sufrir consecuencias negativas de relativa gravedad.

Un DNI vencido puede acarrear problemas como la dificultad para abrir una cuenta bancaria, complicaciones para acceder a tus fondos, transacciones que se verán afectadas. También se te complicará optar a productos bancarios, como pueden ser créditos o préstamos rápidos online solo con DNI.

¿Se puede abrir una cuenta bancaria con el DNI caducado?

La respuesta corta es no. Sin embargo, te argumentaremos esa afirmación. En caso de que, con el DNI caducado, estés pensando en abrirte una cuenta bancaria o estás en medio del proceso, tienes que saber que estas entidades te solicitan documentación actualizada. En conformidad con lo dispuesto por el Banco de España, la información tiene que ser real y actualizada.

Por todo lo anterior, es altamente improbable que te sea posible abrir una cuenta bancaria sin la documentación pertinente actualizada. En este sentido, el DNI funciona como una de las cédulas identificativas más importantes de un ciudadano en el territorio español.

Riesgos de no tener vigente el DNI

En este aspecto, son varias las medidas que el banco puede tomar en estos casos. Según indica el Banco de España en el artículo Medidas restrictivas por falta de documentación e información:“una entidad puede decidir adoptar medidas restrictivas en la operativa de los clientes, como sería el bloqueo de la cuenta, basándose en el hecho de que el cliente desatienda de forma continuada sus peticiones de documentación o actualización de la información.”

Sin embargo, no entres en pánico, las medidas más extremas solo aplican para casos donde la situación se prolongue en el tiempo. En dicho artículo también se expresa que “estas (medidas) deben aplicarse de forma gradual, teniendo en cuenta la intensidad de las restricciones, los plazos en los QUE se aplicarán aplicarán y las condiciones particulares de cada cliente.”

A continuación, te explicaremos con detalle en qué consisten cada uno de los mayores riesgo, aparte de no poder abrirte una cuenta bancaria, que fue explicado anteriormente.

Restricciones operativas

Generalmente, los bancos suelen avisar a sus clientes cuando el DNI está a punto de caducar. Sin embargo, estas notificaciones a veces son ignoradas o sencillamente, puede que no la veas y la pases por alto sin fijarte.

Después de vencerse, las instituciones financieras inician por medidas de menor escala, que aumentarán de forma progresiva hasta tanto renueves el documento. Esto hará, primero que todas las operaciones que hagas sean analizadas con mayor detenimiento, incluso pueden ser restringidas o rechazadas con mayor frecuencia. Igualmente, otro riesgo que corres es que exista limitación en tus transacciones. Por último, en caso de alguna emergencia, te será prácticamente imposible acceder a créditos o préstamos rápidos online.

Es válido destacar, que si existen pagos pendientes o deudas, el banco debe permitir que se realicen esas operaciones. De esta forma, se evita afectar a terceros y al propio cliente, que puede verse con muchas deudas acumuladas.

Bloqueo de cuenta bancaria

Es la más extrema de las medidas que podrían ser aplicadas. Por tanto, solo se usan en casos excepcionales tras pasar tiempo sin que el cliente solucione la situación. Las razones para tomar estas decisiones están justificadas en la obligatoriedad de los bancos de mantener la información de sus clientes actualizada. Es una manera de preservar los protocolos establecidos y cumplir con las normativas de prevención ante el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Por otra parte antes de bloquear la cuenta, la entidad tiene el deber de comunicarse con el titular. Si el llamado no es respondido, pues se procederá a la aplicación de la drástica medida. Ten en cuenta que tener la cuenta bloqueada es casi lo mismo que no poseer ninguna, pues no podrás acceder ni siquiera a tus fondos. Aunque, ello no supondrá la inmovilización indefinida de tu dinero, incluyendo la imposibilidad de cobrar la nómina o uso de tarjetas de crédito.

Procedimiento para desbloquear la cuenta

Para recuperar tu cuenta bancaria y volverla a activar, el procedimiento es muy sencillo. Lo primero que deberás hacer es renovar el DNI. Seguidamente, tendrás que presentarlo a la entidad financiera en la que eres cliente. Una vez el banco verifique la autenticidad del nuevo cliente, desbloquearás tu cuenta y el acceso completo a tus fondos.

Intenta estar al pendiente de la fecha de caducidad y evita pasar por estas situaciones poco agradables.

¿Qué puedes hacer para evitar situaciones como estas?

Es de vital importancia que actúes con total responsabilidad una vez tienes una cuenta bancaria y en ella tus ahorros. Entre las medidas proactivas que puedes adoptar están:

Renovar tu DNI a tiempo: Puedes usar el calendario de tu celular para fijar un recordatorio y así no lo olvides. Una vez lo hayas renovado deberás presentarlo en todas las entidades donde tengas una cuenta para evitar problemas.

Cuenta secundaria: Si tienes la posibilidad de contar con una cuenta bancaria secundaria a la que tengas acceso, hazlo. Esto te permitirá contar con algunos fondos extra mientras normalizas la situación de tu cuenta principal.

Notificar a tu banco: En caso de que ya tu DNI haya caducado, una buena opción es ponerte en contacto con tu banco y explicarles la situación. Lo más probable es que ellos mismos te ofrecen una serie de alternativas para verificar tu identidad.

Recuerda que cumplir con la normativa vigente es muy importante, así como conocer tus derechos como cliente. Conviene familiarizarse con ellos para conocer cuáles son los métodos de actuación en los casos más frecuentes y cómo no incurrir en irregularidades que puedan afectar tu situación económica.

Mantener vigente tu DNI es una obligación legal, pero también te puede generar muchos problemas en materia financiera. Asegúrate siempre de renovarlo antes de la fecha de vencimiento, pues supondría un riesgo absolutamente innecesario para tu situación bancaria y tu salud financiera.

