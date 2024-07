Las ventas de libros crecieron 5,1% en 2023 pero un tercio de los españoles no compra

La facturación del sector editorial creció un 5,1 por cierto en 2023, con 2.856,95 millones de euros, y este 2024 "va muy bien" y se podría llegar a un aumento del 7 por ciento, según ha señalado en rueda de prensa el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Daniel Fernández.



En total, en 2023 se vendieron 184 millones de libros -con un precio medio de 14,66 euros-, lo que supondría que cada español compró 4 libros, "pero si decimos eso es trampa", ha señalado Fernández.



En realidad hay un tercio de los españoles que no compra libros, excepto los del colegio de sus hijos; otro tercio adquiere entre 3 y 5 volúmenes al año -máximo 5- y un tercio que son lo más lectores, con 10 anuales, una cifra cercana a la de los hábitos de lectura europeos.



Por materias, en 2023 el mayor incremento se registró en las áreas de literatura infantil y juvenil (5,9%), así como los de no ficción, con un (5,6%), según señala el Informe de Comercio Interior del Libro, elaborado por la FGEE.



El aumento de la facturación del sector se produjo, fundamentalmente, por el incremento del número de ejemplares vendidos (5,2 millones de ejemplares y un 3,4 % más que en 2022).



Al analizar esta evolución, el sector lleva acumulado un crecimiento de sus ventas del 17,09 % tras la pandemia y del 30,1 % en los últimos 10 años.



Las ventas de literatura infantil y juvenil siguen creciendo por encima del conjunto del sector, con un 5,9 %, sumando ventas por valor de 497,30 millones de euros y un aumento del 35,47 % si se comparan con el año 2020.



Los libros de no ficción incrementaron su facturación en un 5,6%, alcanzando ingresos de 849,84 millones de euros.



También registraron un incremento significativo los libros de texto no universitario, subsegmento que creció un 5,2 % más que en 2022, cerrando el año pasado con una facturación de 796,57 millones de euros. Unos datos impulsados porque en 2022 se produjo la renovación de los materiales de los cursos pares tras la entrada en vigor de la última ley educativa (LOMLOE) en la mayor parte de las CC.AA..



Otro apartado, el de la ficción para adultos, creció un 4,5 %, con ingresos por 622,23 millones de euros, empujado por el alza del 4,8 % de la novela contemporánea. Y el único área que registró un descenso de ventas fue el cómic, con un 3.1 por ciento menos de facturación.



Las librerías y cadenas de librerías siguen siendo los principales canales de distribución del libro, representando el 58,1% de las ventas.



El libro digital también incrementó su facturación en un 3,5% hasta los 144,13 millones de euros. Este segmento sigue representando un 5% de las ventas totales del sector. El número de descargas/ventas alcanzaron los 14,86 millones (un 5,6% más), a un precio medio de 9,7 euros (2 % menos que en 2022).



Por su parte, las ventas de audiolibros alcanzaron a los 6,70 millones, un 95,3% más que en el ejercicio 2022.



En cuanto a las exportaciones del sector del libro, se redujeron un 6,5 %, hasta los 376,70 millones de euros, debido a una caída de las ventas exteriores del sector grafico (46,10 % menos). Pero el saldo de la balanza comercial siguió siendo positivo, con 270,95 millones de euros.



Iberoamérica se mantuvo como el principal destino de las exportaciones del sector del libro español (editores y gráficos), con ventas por 183,65 millones de euros. Le siguió el mercado de la Unión Europea con ingresos por 138,31 millones de euros. Entre ambos, representan el 85,47 % del destino de las exportaciones.



"Tanto estas cifras como los datos del Barómetro de Hábitos de Lectura reflejan el buen momento que vive el sector de libro", ha explicado Fernández, que considera que "el libro se ha convertido en un producto cultural que sigue atrayendo a los ciudadanos como un elemento clave en su desarrollo".

