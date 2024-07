Activado un plan de emergencia para evitar que vertido de fuel alcance la costa de Ceuta

Las autoridades de Ceuta han activado un plan de emergencia para evitar que el vertido de fuel procedente del buque Tony Stark, con bandera de Antigua y Barbuda, pueda alcanzar la costa de la ciudad, al permanecer fondeado en la costa sur del Estrecho tras el derrame registrado este jueves.



Según han informado a EFE fuentes del Gobierno ceutí, la Ciudad Autónoma ha activado el Plan Territorial de Contingencias de Contaminación Marina en fase de alerta tras detectarse el derrame de una tonelada generado durante una operación de toma de combustible desde una gabarra en zona de fondeo.



Todos los servicios de la Ciudad están "activados y preparados" por si hubiera que realizar operaciones de limpieza, si bien hasta el momento el producto no ha alcanzado la costa.



Según ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno, el capitán marítimo, Francisco Sierra, también ha activado el Plan Marítimo Nacional en situación 1 y en coordinación con la Autoridad Portuaria y el Centro Zonal de Tarifa Tráfico (Cádiz) está dirigiendo la emergencia.



El mercante, construido en el año 1993, de 146 metros de eslora y 26 metros de manga, permanece fondeado a la entrada del puerto de Ceuta, frente a la costa de la zona de Benítez, donde llegó procedente del puerto italiano de Manfredonia.



El barco permanece retenido a la espera de que la Capitanía Marítima de Ceuta valore la situación y abra un expediente sancionador.



El buque no podrá reiniciar la travesía hasta que se establezca una garantía para hacer frente a los gastos producidos por el derrame de fuel.



El mercante no llegó a entrar en ningún momento en el puerto ceutí ya que estaba fondeado en la bahía y fue abastecido de combustible mediante una gabarra.

