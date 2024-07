La autopsia confirma la naturaleza violenta de la muerte de la mujer asesinada en Madrid

La autopsia preliminar ha confirmado la naturaleza violenta de la muerte de la mujer de 29 años supuestamente asesinada por su pareja, quien ya ha sido detenido y tenía una denuncia previa por violencia machista, en el distrito madrileño de Carabanchel este sábado.



Fuentes policiales han confirmado a EFE que los investigadores del Grupo VI de Homicidios de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid ya han recibido los resultados parciales de la autopsia, lo que apuntala la hipótesis de que se trate de un asesinato machista.



Fue la pareja de la mujer, ambos de nacionalidad peruana, quien sobre las 14:15 del sábado llamó a los servicios de emergencias alertando de que su ella se encontraba inconsciente y que no respondía a los estímulos.



Hasta el domicilio en el que supuestamente convivían víctima y agresor, en el número 23 de la calle Nuestra Señora de Fátima, se desplazaron los sanitarios del Summa 112, que constataron que la mujer estaba muerta y tendida sobre una cama, aunque no apreciaron signos externos de violencia.



No obstante, al llegar a la vivienda y después de llevar a cabo las primeras pesquisas los agentes de la Policía Nacional detuvieron al hombre, de 30 años, como supuesto responsable de la muerte de su pareja, con la que habría discutido previamente.



El sospechoso se encuentra este lunes en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial.



Según las citadas fuentes, al hombre le consta una denuncia previa por malos tratos en el ámbito de la pareja, aunque por el momento se desconoce si la denunciante era la fallecida.



Es por ello que el arrestado estaba registrado en el sistema VioGén como potencial agresor.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes. Asimismo que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112. También a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

