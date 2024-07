Dos guardias civiles salvan la vida de una niña de 3 años que se atragantó con una uva

Dos guardias civiles del puesto de Villarrobledo (Albacete) han salvado la vida de una niña de tres años que se había atragantado con una uva y cuyos padres acudieron al cuartel del municipio con la pequeña en brazos para pedir ayuda.



Según ha informado este miércoles en un comunicado la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, los padres de la niña acudieron al cuartel de la Guardia Civil de Villarrobledo con la pequeña en brazos, cuando presentaba ya un tono azulado, ante lo cual el padre, angustiado, gritaba: "Mi hija se muere. Sálvala. No respira"



Al observar uno de los agentes que la niña se encontraba inconsciente y no respiraba, comenzó a practicarle las técnicas de primeros auxilios y, posteriormente, con la ayuda de un compañero, consiguieron que expulsara el trozo de fruta que bloqueaba sus vías respiratorias.



Tras ello, aplicaron maniobras de reanimación que lograron que la niña comenzase a respirar y seguidamente a llorar. A continuación, la pequeña recuperó la consciencia y el tono natural de la piel.



Los padres llevaron a la niña a un centro médico, donde se determinó que la pequeña no sufría lesiones de gravedad, ni tendría secuelas por el incidente.

