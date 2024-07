Las peñas de Pamplona: el mismo espíritu sanferminero… adaptado a los nuevos tiempos

Las peñas de Pamplona, algunas de las cuales han cumplido ya el siglo de vida o están cerca de hacerlo, han mantenido a lo largo de los años el mismo espíritu sanferminero, alegre y festivo, pero al igual que la propia sociedad han ido evolucionando en cuestiones como la participación de mujeres en sus actividades.

Estas asociaciones, parte fundamental de los Sanfermines, se agrupan en la Federación de Peñas, compuesta por Alegría de Iruña, Aldapa, Los de Bronce, La Jarana, El Bullicio Pamplonés, San Juan / Donibane, Anaitasuna, Armonía Txantreana, Irrintzi, Muthiko Alaiak, Oberena, Rotxapea, San Jorge / Sanduzelai, El Charco, La Única y 7 de Julio San Fermín.

Hay otras dos peñas, La Escalerica de San Fermín y Mutilzarra, no integradas en la Federación.

La peña más antigua es La Única seguida por el Muthiko y el Bullicio. La más reciente es Sanduzelai. La que más socios tiene, según los últimos datos disponibles, es Donibane, con 450, y la que menos Sanduzelai, con 178.

Las pancartas, una seña de identidad

Una seña de identidad de las peñas son sus pancartas, que pasean por las calles de Pamplona durante los nueve días de fiestas. Cada año son distintas y en ellas se caricaturizan y critican los sucesos más importantes de la actualidad, en muchas ocasiones de carácter político.

Las peñas nacieron como agrupaciones de amigos para disfrutar de las fiestas, pero ahora sus actividades no se limitan solo a los Sanfermines y organizan a lo largo del año numerosos actos sociales, deportivos y culturales.

75 años de la peña Anaitasuna

La peña Anaitasuna, vinculada a la Sociedad Cultural Deportivo Recreativa Anaitasuna, celebra este año su 75 aniversario. Juan Martín Bueno lleva 46 años como socio y conoce bien el devenir tanto de esta agrupación tan vinculada a Pamplona en muchos aspectos como de las propias peñas de la ciudad.

El espíritu de la peña Anaitasuna, ha explicado, “es como el de todas las peñas que se forman alrededor de los Sanfermines: salir a pasárselo bien, a disfrutar de las fiestas. La esencia es esa, que somos sanfermineros”.

La esencia es la misma, ha destacado, pero lógicamente las peñas han ido cambiando con los años: “Han cambiado como ha cambiado la sociedad. Al final, el espíritu sanferminero de los que formamos las peñas viene a ser muy parecido”.

El papel de la mujer en las peñas

Una clara evolución se puede apreciar en una antigua foto de las personas fundadoras de la peña. Todas son hombres. “Afortunadamente, esto ha cambiado bastante; las peñas han pasado de estar formadas exclusivamente por hombres a que ahora las mujeres participan exactamente igual que los hombres”.

“No hay ningún tipo de discriminación ni nada que no puedan hacer las mujeres y los hombres hagamos, todas tienen la misma participación”, ha subrayado Bueno, quien ha recordado que “en estatutos tenemos declarado que somos una peña feminista”.

Bueno ha reconocido que es inevitable que la actualidad política se cuele en las pancartas de las peñas: “Es lo que hay en la sociedad, siempre se ha reflejado en las pancartas, de una forma u otra. Cuando se podía reflejar menos, en otros tiempos, se hacía menos, y ahora que se puede reflejar un poquito más, así lo reflejamos”.

También han ido cambiando estas agrupaciones con la incorporación de socios jóvenes, que ven de manera diferente todo lo relacionado con las peñas.

“Hay dos tipos de gente joven”, ha declarado Bueno, “la que viene porque sus padres han sido de la peña y la han vivido, y la gente que no ha tenido esa experiencia y lo vive prácticamente como si fuera una bajera (local juvenil). Los jóvenes en general se implican menos en todo”.

Las peñas y la tauromaquia

El debate sobre los toros ha llegado asimismo a las peñas, pero “menos de lo que parece”, ha afirmado. “Nosotros vamos al tendido de sol, lo de ir a los toros es otra historia. Nosotros vamos al tendido de sol a pasarlo bien, a merendar, a cantar, a bailar, a beber”, ha reconocido.

Si en la peña fueran taurinos, ha resaltado, “estaríamos en sol y sombra, o en sombra, o no habría música. De hecho, el reglamento taurino prohíbe la música durante la lidia del toro y eso aquí no se respeta, con lo cual eso quiere decir que no somos muy taurinos”.

