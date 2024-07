Recurrida la deportación de un saharaui que lleva 11 días en el aeropuerto de Bilbao

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha recurrido la orden deportación de un joven saharaui que permanece en la sala de no admitidos del aeropuerto de Bilbao desde hace 11 días.



Este joven, ciudadano marroquí, iba a ser devuelto hoy a Marruecos tras serle denegado ayer el asilo político por parte de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio de Interior.



Según han informado este jueves diferentes organizaciones no gubernamentales vascas de apoyo a refugiados, este joven salió huyendo de Marruecos por estar perseguido políticamente debido a su activismo saharaui.



Tras destacar que el motivo de la denegación de asilo es la falta de documentación, dichas ONGs afirman que la vuelta a Marruecos "pone en riesgo su vida".



Critican también el comportamiento del Gobierno español y de las fuerzas policiales y afirman que la decisión de deportarle "no está basada en la ley y el derecho".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es