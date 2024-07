Aviso a veraneantes: ya se puede encontrar Lotería de Navidad en muchas administraciones

Los más 'jugones' de la Lotería de Navidad ya pueden adquirir décimos de este sorteo extraordinario en buena parte de las administraciones, ya que son numerosas las que se han anticipado a la campaña de publicidad de verano de la sociedad estatal, que se pondrá en marcha la próxima semana como pistoletazo de salida al reparto de millones navideño.



Administraciones de lotería como la famosa 'Doña Manolita', en la calle Carmen de Madrid, tenían cola a mediodía de este miércoles de personas que, aunque principalmente querían comprar las loterías de la semana, también adquirían décimos del sorteo navideño.



A las doce de la mañana del pasado lunes, la administración, con historia centenaria, sacaba a la venta décimos de un sorteo que para sus trabajadores es todo un acontecimiento: año tras año reparten premios, dado el volumen de venta y la gran cantidad de números que adquiere.



Pero no sólo por eso, sino porque la suerte se quedó casi entera en la administración en la Navidad de 2019. Repartió el Gordo, el segundo premio, el tercero, dos cuartos y tres quintos.



También, en plena Puerta del Sol de Madrid, el kiosco de 'El Doblón de Oro', con su titular a la cabeza, Isabel, tiene a la venta desde el lunes décimos para Navidad, como cuenta a EFE. Y se los llevan pidiendo numerosos clientes desde hace dos meses.



"Preguntan y preguntan porque este es un lugar de paso de muchísima gente, pero aún el porcentaje de venta de Navidad es bajo. Se vende más la lotería de la semana o la primitiva, el euromillones y los juegos de la semana. Además, la peor época es verano", comenta.



En noviembre y diciembre, la cosa cambia radicalmente porque, según explica, en esos meses hay que esperar unos tres cuartos de hora de cola, de media, para tener en la mano un décimo. "Pueden pasar unas 200 personas al día o más y más", dice.



En 'La Bruja de Oro', en el municipio de Sort, en LLeida, una de la que más décimos vende en España, también se pueden adquirir los billetes, al igual que en 'Lotería Manises', la administración valenciana que, como señala uno de sus trabajadores, Fran, es la tercera administración que más vende en España y la primera dentro de la Comunidad Valenciana con tan solo veinticuatro años de historia.



"Llegó el lunes a la una de la tarde y había gente esperando, así que conforme vino y ordenamos un poco, vendimos", comenta.



En otras administraciones, como 'Lotería Valdés', en la Rambla de Barcelona, están trabajando para sacar a la venta los décimos. Lo primero es ordenar los de los abonados, pero, según aseguran a EFE desde la administración, esperan comenzar el próximo lunes a vender.



En 'Lotería Ormaechea', en Bilbao, los décimos de Navidad estarán a la venta a partir del día 7, pero ya se pueden reservar. Llevan más de 37 Gordos repartidos en 82 años.



Lo que agradecerán los que juegan a esta lotería -una tradición anual de las fiestas de Navidad- es que su precio no ha variado. Es decir, 20 euros por décimo, 200 euros por billete y 38.600 euros por un número completo.



La mayoría de los que compren los números del sorteo esperaran que, aunque sea remolón como el año pasado, el Gordo se quede en su casa o en la de los suyos, y si no ...pues salud.

