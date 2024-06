Los equipos de rescate de Cantabria no localizan a los dos espeleólogos en la ruta marcada

Continúa este lunes la búsqueda de dos espeleólogos en la cueva de la Garmaciega-Sima del Sombrero, en Soba (Cantabria), después de que durante la noche los dos equipos de rescate del Gobierno de Cantabria que se adentraron en la cavidad por la entrada y la salida hayan recorrido la ruta marcada y no hayan localizado a los afectados.



Se han preparado dos equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), uno en misión de búsqueda y otro en misión de comunicaciones, que entrarán a la cueva para inspeccionar zonas que se salgan de la travesía clásica, por si, por error, se hubieran adentrado por un ramal no señalizado, según informa el Gobierno de Cantabria en un comunicado.



Además, efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil van a entrar en la Sima del Sombrero para llevar a cabo labores de localización en dos ramales más de la cavidad.



Los espeléologos son dos jóvenes, un chico y una chica de Castilla y León, que se apuntaron a realizar una actividad con una empresa que proporcionaba el material de acceso para realizar la travesía de manera autónoma, una expedición que comenzó el sábado a mediodía y de la que no tenía conocimiento el servicio de emergencias 112.



El puesto de mando avanzado se encuentra situado en el polideportivo de La Gándara.

