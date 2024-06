La UAX Rafa Nadal School of Sport suma 30 líderes empresariales a su segunda promoción

UAX Rafa Nadal School of Sport celebró la graduación de su segunda promoción de grados y la primera de postgrados en el Campus de la Universidad Alfonso X el Sabio en Villanueva de la Cañada donde más de 300 estudiantes pusieron punto final a su formación.

Los graduados han contado con el apoyo de Rafa Nadal, que ha querido felicitarles por su esfuerzo a través de un vídeo donde ha apuntado que “con la ilusión del día a día seguro que termináis consiguiendo vuestros objetivos y encontrando el camino que realmente os apasiona y os hace felices”.

Nadal también ha animado a los graduados a “que os esforcéis al máximo y que deis vuestro 100% cada día. Al final uno nunca sabe lo que puede pasar, pero mi teoría es que uno siempre tiene que estar tranquilo de haber hecho todo lo posible para que las cosas salieran de la mejor manera”. El tenista ha cerrado su intervención esperando “que os llevéis de UAX Rafa Nadal School of Sport un recuerdo de por vida y que realmente os haya ayudado a prepararos para vuestro futuro”.

UAX Rafa Nadal School of Sport señaló que mantiene su apuesta por la formación de profesionales integrales, "con un modelo educativo único y diferencial, para liderar la industria deportiva y la excelencia en la formación en Salud, Deporte y Negocio". Este año se ha potenciado con el apoyo de más de 30 empresas líderes como la Rafa Nadal Academy, FIFA, Amazon, Movistar, Babolat, Atlético de Madrid, TikTok o Joma, que han permitido a los estudiantes desarrollar proyectos reales, como los numerosos UAXmakers llevados a cabo durante el curso, para adquirir las competencias que demanda del mercado laboral, asegurando así su empleabilidad posterior.

Adicionalmente, la escuela deportiva de UAX también ha desarrollado otras actividades, como la celebración del Sports & Health Job Day donde los estudiantes pudieron interaccionar con compañías como Quirónsalud, Be One, Go Fit, Metropolitan o Cantabria Labs, entre otras, y conocer la importancia de la formación tras la retirada profesional de la mano de reconocidos deportistas como David Villa, Mario Suárez, Sara Álvarez, Adi Iglesias, Lola Fernández Ochoa o Pato Clavet.

Además, la profesionalización del deporte y la importancia de la gestión deportiva para el éxito han llevado a muchos jóvenes a formarse en las titulaciones que ofrece UAX Rafa Nadal School of Sport. Por ejemplo, los alumnos del MBA in Sports Management tuvieron la oportunidad de conocer cómo fue desde dentro la gestión deportiva con el Business Case de los JJOO de Barcelona 92 junto a Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI o Javier Gómez Navarro, ex presidente del Consejo Superior de Deportes, Toni Nadal y cuatro medallistas de la histórica cita en la Ciudad Condal: Fermín Cacho, Natalia Via-Dufresne, Mercedes Coghen y Theresa Zabell.

La investigación también ha formado parte de la segunda promoción de la escuela deportiva de UAX a través de proyectos junto a otras universidades como Loughborough University. También de la mano de firmas como ASICS China Trading cuyo presidente, Tsuyoshi Nishiwaki, ofreció una masterclass sobre innovación y diseño en equipación deportiva, como publica Servimedia.

UAX Rafa Nadal School of Sport ha celebrado este año la graduación de titulaciones de Grado como Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD), Nutrición Humana y Dietética y Fisioterapia, o los Másteres en Alto Rendimiento y Salud, Nutrición Deportiva y Entrenamiento, Universitario en Fisioterapia Deportiva y MBA in Sports Management, además del Experto en Psicología del Deporte de Alto Rendimiento.

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

UAX Rafa Nadal School of Sport ha rubricado recientemente un acuerdo de colaboración con la prestigiosa Universidad de Duke y ha contado en la programación del MBA in Sports Management con una experiencia en Miami donde los estudiantes ampliaron el conocimiento sobre la industria del deporte estadounidense con profesionales que trabajan en organizaciones o clubes punteros en la industria como la FIBA, FIFA, Inter Miami CF, Miami Panthers o los Miami Heat.

De cara al curso 2024/2025 UAX Rafa Nadal School of Sport amplía su oferta formativa con la llegada de nuevos títulos que responden a las necesidades del mercado laboral. De esta manera, la escuela deportiva de UAX incorpora a sus titulaciones el Grado en Gestión Deportiva, con el que busca liderar la formación que requieren los profesionales del futuro de la industria del deporte y con el objetivo de lograr la mayor empleabilidad de sus estudiantes.

En el campo de los postgrados, también contará durante el próximo curso con la incorporación del Máster Universitario en Marketing y Comunicación Deportiva y el Máster en Comunicación Deportiva y Nuevas Plataformas.

