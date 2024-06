Las ONG reciben 54,5 millones de testamentos solidarios en 2023, un 33 % más

Las entidades sociales, ONG y fundaciones miembros de la plataforma www.haztestamentosolidario.org recibieron el año pasado 54,5 millones de euros procedentes de testamentos solidarios, un 33 % más que en 2022.



Según informa en un comunicado, la donación más frecuente en testamento ronda los 23.000 euros, pero el promedio en 2023 fue de 89.000 euros, destinados a apoyar proyectos sociales, sanitarios, medioambientales, de investigación, etc.



Cataluña (82), Madrid (45), Andalucía (33), País Vasco (32), Castilla y León (27) y Aragón (25) son las comunidades donde se registraron más testamentos solidarios.



Por provincia, la lista sitúa a Barcelona en primer lugar, seguida de Madrid, Bizkaia, Navarra, Valencia, Asturias y Gipuzkoa.



En cuanto al valor de las donaciones recaudadas, encabeza la lista Madrid, seguida de Cataluña, Andalucía, País Vasco, Canarias, Castilla y León, Navarra y Aragón. Canarias fue la comunidad autónoma que más cantidad recibió a través de cinco testamentos solidarios.



El año pasado, las organizaciones miembros de la plataforma recibieron el anuncio de que 582 personas las habían incluido en su testamento, un 31 % más que en 2022.



Al analizar el perfil de los testadores, destacan las mujeres (el 66 %) y también que hay un equilibrio entre personas casadas y solteras. Cada vez son más jóvenes quienes hacen este tipo de testamento, pero han aumentado las personas entre 60 y 70 años.



Integran la plataforma Acción contra el Hambre, ACNUR, Aldeas Infantiles SOS, Amigos de los Mayores, Amnistía Internacional, Anesvad, Asociación Española contra el Cáncer, CRIS contra el cáncer, Cruz Roja, Educo, Fudación Aladina, Fundación Josep Carreras, Fundación Pasqual Maragall, Fundación Vicente Ferrer, Greenpeace, Manos Unidas, Médicos del Mundo, medicusmundi, Médicos sin Fronteras, Oxfam Intermón, Plan International, Save the Children, Vall d’Hebron y WWF España.



Su objetivo al unirse fue combatir "falsos mitos" sobre lo que supone hacer un testamento solidario, explicar lo que implica para las familias que tienen hijos o que no tienen descendientes, facilitar asesoramiento y resolver dudas.



Hacer un testamento solidario, recuerdan estas organizaciones, es un acto muy sencillo a través del cual cualquier persona puede decidir legar un bien concreto, toda o una parte de su herencia a una entidad social, sin perjuicio de sus herederos forzosos.



Las entidades destinatarias no pagan impuestos por las herencias recibidas, por lo que lo que el 100% de la donación se destina a sus fines.

