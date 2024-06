5 planes en Málaga para verano totalmente diferentes.

Málaga es una ciudad vibrante que ofrece una amplia variedad de actividades para disfrutar durante el verano. Más allá de sus playas y su exquisita gastronomía, la ciudad se destaca por su rica oferta cultural y de entretenimiento. En este artículo, te presentamos cinco planes únicos y diferentes para que vivas un verano inolvidable en Málaga.

Te contamos qué hacer en Málaga este verano

El tiempo entre costuras, el musical

Detalles del espectáculo

El tiempo entre costuras es un musical basado en la exitosa novela de María Dueñas, que narra la emocionante vida de Sira Quiroga, una joven modista que se ve inmersa en un mundo de amor y espionaje en plena Guerra Civil Española y Segunda Guerra Mundial. Este espectáculo es una combinación apasionante de alta costura, glamour, intriga política y misiones secretas, todo aderezado con una narrativa poderosa y emotiva.



El musical cuenta con un talentoso elenco que incluye a Alba Cuartero como Sira Quiroga, Jan Forrellat como Marcus Logan, y muchos otros artistas de primera línea. La música y la puesta en escena prometen transportar a los asistentes a una época y lugares fascinantes.

¿Cuándo y dónde será el musical?

El musical El tiempo entre costuras se presentará del 4 al 14 de julio en el emblemático Teatro Cervantes. Las entradas malaga ya están disponibles. ¡Corre que vuelan!

Escape Room al aire libre en el centro histórico

¿De qué se trata esta actividad?

Los Escape Rooms han ganado gran popularidad en los últimos años, y en Málaga puedes disfrutar de una versión al aire libre en pleno centro histórico. Esta actividad consiste en resolver una serie de enigmas y puzzles mientras recorres los lugares más icónicos de la ciudad. Equipos de amigos o familiares podrán poner a prueba sus habilidades de lógica y trabajo en equipo.

¿Es adecuada para todas las edades?

Esta actividad es apta para todas las edades, aunque algunos puzzles pueden ser un poco más complejos y desafiantes para los más pequeños. Sin embargo, el ambiente colaborativo y la emoción de resolver misterios hacen que sea una experiencia divertida y educativa para todos.

Tour en paddle surf nocturno por la bahía de Málaga

La experiencia bajo las estrellas

Una de las actividades más mágicas y únicas en Málaga es el tour de paddle surf nocturno por la bahía. Imagínate deslizarte sobre las aguas calmadas con la única iluminación de las estrellas y la luna. Esta actividad no solo permite apreciar la belleza nocturna del mar, sino también observar la costa malagueña desde una perspectiva totalmente diferente.

¿Qué necesitas para participar?

Para participar en esta actividad, no necesitas ser un experto en paddle surf, ya que los guías ofrecen una breve instrucción antes de comenzar. Es recomendable llevar ropa cómoda y apta para mojarse, así como un chaleco salvavidas, aunque generalmente se proporciona todo el equipo necesario. No olvides tu cámara acuática para capturar momentos inolvidables.

Picnic en los Jardines de Pedro Luis Alonso

Ambiente y relajación

Si buscas un plan más relajado, un picnic en los Jardines de Pedro Luis Alonso es una excelente opción. Estos jardines se encuentran en el corazón de Málaga, al lado del Ayuntamiento, y ofrecen un entorno tranquilo con una gran variedad de plantas y árboles. Es el lugar perfecto para desconectar del bullicio de la ciudad y disfrutar de una comida al aire libre.

¿Qué debes llevar a un picnic en estos jardines?

Una manta para sentarse cómodamente en el césped.

Comida y bebida, preferiblemente en recipientes reutilizables para cuidar el medio ambiente.

Protección solar y repelente de insectos, especialmente en los días más calurosos.

Un buen libro o algún juego de mesa para disfrutar en compañía.

Cena temática con espectáculo en vivo en La Térmica

Un viaje gastronómico y visual

Para quienes buscan una experiencia gastronómica acompañada de entretenimiento, La Térmica ofrece cenas temáticas con espectáculos en vivo. Este centro cultural se transforma para ofrecer noches temáticas que combinan una cena exquisita con actuaciones en directo, creando un ambiente único y memorable.

¿Cómo hacer una reserva?

Para asistir a una de estas cenas temáticas, es importante realizar una reserva con antelación, ya que suelen ser eventos muy demandados. Puedes hacerlo fácilmente a través de la página web de La Térmica o contactando directamente con el centro. Asegúrate de revisar el calendario de eventos para elegir la temática que más te guste.

Estos cinco planes en Málaga ofrecen una diversidad de experiencias únicas para disfrutar de Málaga en verano, desde la emoción de un musical hasta la tranquilidad de un picnic al aire libre. Así que, ¿qué esperas? ¡Descubre todo lo que esta maravillosa ciudad tiene para ofrecer!

