Víctimas de abusos en la Iglesia demandan que la pederastia no prescriba

Víctimas de abusos en la Iglesia se concentran este martes frente al Congreso de los Diputados para reclamar que se tramite de urgencia una iniciativa impulsada por el Parlamento catalán que busca reformar el Código Penal para que los delitos graves de pederastia no prescriban.



La convocatoria la promueven tres supervivientes de abusos sexuales en instituciones católicas: Laura Calzada y Jordi de la Mata, protagonistas del documental 'La Fugida' (La Huida) sobre abusos sexuales en colegios jesuitas, y Miguel Hurtado, protagonista del documental 'Examen de Conciencia', primer denunciante del caso de pederastia de la Abadía de Montserrat.



Piden que el Pleno del Congreso tome en consideración antes del verano y tramite de urgencia una proposición de ley del Parlamento catalán de reforma del Código Penal para que los delitos graves de pederastia, penados con más de cinco años de cárcel, no prescriban.



Actualmente, el Código Penal fija en 35 años el plazo de prescripción en los casos graves de abusos sexuales a menores.



La iniciativa, impulsada por PSC, ERC, Junts y los comunes, fue aprobada el pasado 21 de febrero con el apoyo de los partidos promotores y CS, mientras que Vox votó en contra y la CUP y el PP se abstuvieron.



Según han detallado los convocantes de la concentración, esta propuesta cuenta con un amplio apoyo en la sociedad civil y más de 57.000 firmas de ciudadanos han suscrito la iniciativa a través de la plataforma change.org.



Explican que, a pesar de múltiples intentos, "ha sido imposible" establecer una reunión entre los impulsores de esta ley y el ministerio de Justicia o el grupo parlamentario socialista.



Sí se han reunido, el pasado 27 de mayo, con representantes del Ministerio de Infancia, que está actualmente estudiando la propuesta, según señalan.



Por otra parte, los convocantes de la concentración -que tendrá lugar a las 12:00 horas- han criticado el plan estatal de reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia anunciado el pasado mes de abril por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya que consideran que lo hizo sin contar con los afectados.



Lamentan también que no incluya la promesa de aprobar la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia como garantía de no repetición y que establezca "el rescate de los obispos por el contribuyente", al asumir por parte del Estado el pago de las indemnizaciones a las víctimas de pederastia clerical cuyos casos estén prescritos.



"La postura del Ministerio de Justicia resulta incomprensible teniendo en cuenta que España encabeza el ranking mundial de víctimas de pederastia clerical", denuncian.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es