Minicréditos online, los favoritos de los andaluces.

Las nuevas tecnologías también han salpicado (positivamente) a las entidades financieras. Actualmente, solicitar un préstamo económico es posible vía web. Según una estadística ofrecida por la plataforma de datos online Statista, el 42% de los españoles que participaron en una encuesta afirmaron considerar los créditos como una opción viable para financiar compras. Independientemente de la clase de préstamo de la que se trate, todas estas formas de conseguir financiación se caracterizan por tener un capital, un interés y un plazo.

España es un país en el que, en apenas un año, el valor de los minicréditos ha pasado de rondar los 240 millones a superar los 310 millones. Si tenemos en cuenta que Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más empresas activas, podremos comprender que los microcréditos sean una opción a considerar para muchos emprendedores andaluces. Precisamente, dos de las razones que han permitido a España mantener el valor del crédito minorista concedido a empresas han sido: la rapidez con la que los préstamos proporcionan dinero líquido de forma inmediata y la posibilidad de retornar dicha cuantía a plazos. Ambas ventajas han propiciado que el crédito minorista se mantenga en más de 441.830 millones de euros este 2024.

Tal fue el auge que se experimentó especialmente a partir de 2013 que se fundó AEMIP, la Asociación Española de Micropréstamos. Esta organización cuenta con once empresas asociadas que (todas juntas) suponen el 80% de los micropréstamos concedidos cada año en España; un porcentaje que Internet ayuda a conservar. Ahora mismo, es posible conseguir financiación económica de forma telemática gracias a los minicréditos online, que ofrecen la posibilidad de lograr la concesión de un préstamo sin papeleos.

Un sitio web que se dedica precisamente a facilitar que los ciudadanos andaluces puedan solicitar micropréstamos es WannaCash, cuya base de datos incluye 200 entidades financieras que cumplen con la legislación española correspondiente: la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.

A continuación, analizamos cómo un microcrédito puede proporcionar una solvencia efectiva al ciudadano andaluz que lo solicita.

Conseguir dinero sin tener que devolverlo ya

El título de este apartado puede ser la síntesis perfecta de qué es un minicrédito. Como otros préstamos, los microcréditos permiten obtener un dinero (prestado por una entidad financiera que no siempre es bancaria) para así poderlo invertir en lo que la persona necesita: casa, empresa, coche, un nuevo par de gafas, estudios, viajes... El dinero, del que se puede disponer casi de forma inmediata si no surge ninguna incidencia, se devolvería en un plazo de tiempo previamente acordado entre el solicitante y la entidad bancaria.De este modo, el ciudadano andaluz podría hacer frente a los gastos sin tener que poner dinero de su bolsillo directamente. Además, la devolución del importe solicitado y concedido no sería reclamado por la entidad financiera inmediatamente. De esta forma, es posible conseguir desde 50 hasta 750 euros y devolverlos entre 5 y 30 días después.

El primer microcrédito puede salir gratis

Si una persona solicita 50 euros y devuelve 50 euros, la entidad financiera que ha realizado la concesión no percibe ningún beneficio económico por haber prestado el dinero al solicitante. Ahora bien, esta situación cambia con los intereses.La Tasa Anual Equivalente o TAE determina el margen de ganancia que el banco o la entidad que concede el préstamo ganaría en la operación. Siguiendo con el ejemplo del apartado anterior, podríamos decir que el ciudadano andaluz que ha solicitado 50 euros, si los devuelve en 14 días, puede tener que pagar 8 euros adicionales: en lugar de devolver 50 euros (que es la cantidad exacta prestada), tendría que retornar 58 euros; una cuantía que, de todas formas, es bien asumible.Una importante ventaja que las plataformas de microcréditos online como WannaCash ofrecen a los andaluces que las utilizan es que el primer microcrédito puede salir libre de TAE, es decir, que la entidad financiera no se llevaría ninguna comisión y, por tanto, la cantidad a devolver sería exactamente la cantidad solicitada inicialmente. Además, el dinero solicitado estaría ya disponible en apenas 3 minutos en la cuenta bancaria facilitada.

¿Cuál podría ser el perfil del andaluz que solicita un micropréstamo?

Tal y como informa Statista, el perfil habitual del comprador online español corresponde a un hombre de entre 45 y 54 años, residente en una población de más de 100.000 habitantes (Granada, Sevilla, Málaga, Córdoba, Huelva, Marbella...). El dispositivo fundamentalmente utilizado en las transacciones económicas por ecommerce es el smartphone y lo que principalmente se adquiere durante las compras online en los marketplaces son:

Artículos de moda

Ocio

Viajes

Calzados y complementos

Salud y belleza

Dispositivos móviles

Alimentación

En cuanto a la frecuencia con que recurren al comercio electrónico, la mayoría de los consumidores lo hacen una vez al mes.

Por tanto, es muy probable que, dado que Andalucía es la segunda autonomía con más empresas, y la mayor parte de los hombres tienen una edad comprendida entre los 45 y 49 años, el perfil sea el de un ciudadano de mediana edad que opta por la compra online y quiere sufragar algún gasto puntual para el que desea conseguir dinero adicional, que invertiría en algo relacionado con su empresa o en renovar ropa, pagar entradas a algún evento o realizar algún viaje para conocer mundo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es