Carrefour retira un lote de bonito: ¿qué extraño objeto encontraron dentro?

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha advertido de la presencia de fragmentos de vidrio en conserva de bonito del norte en aceite de oliva de Carrefour Extra, de un lote que ya ha sido retirado por la compañía tras detectarlo dentro de su sistema de autocontrol.



La empresa ha detallado a EFE que en dicho sistema se detectó la posible rotura de un envase durante el envasado del lote L-1827 y, como medida de precaución, ha procedido a su retirada.



El resto de lotes y productos no están afectados, según Carrefour, que ha subrayado que si algún consumidor dispone de este lote no lo consuma y acuda a su punto de venta para entregarlo y se le abone.



Aesan, que ha sido informada por la Comunidad de Madrid, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto incluido en esta alerta que se abstengan de consumirlo.



La agencia ha remarcado que esta alerta es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.



Los datos exactos del producto son: Bonito del Norte en aceite de oliva Carrefour Extra; en envase de vidrio lote L-1827 y código de barras: 3560071085858; peso 280 g y temperatura ambiente; con distribución en todo el territorio nacional.

