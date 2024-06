440 muertos en accidentes de tráfico en los cinco primeros meses, 28 más que en 2023

Un total de 440 personas murieron en las carreteras españolas en los cinco primeros meses de este año, 28 más que en el mismo periodo de 2023, lo que supone un incremento del 6,79 por ciento, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).



En mayo se han registrado 83 siniestros de tráfico mortales en los que han fallecido 92 personas, nueve más que en el mismo mes del año pasado, en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 6,3 por ciento respecto al mismo mes de 2023, registrándose algo más de 39 millones de movimientos de largo recorrido..



La DGT destaca que siete de los esos 92 fallecidos eran peatones, de los cuales cinco fueron atropellados en autovías y autopistas.



Además, ocho de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro, siete de los cuales viajaban en turismos y furgonetas y uno en una moto, en la que iba sin casco.



El 76 por ciento de los fallecidos se registraron en carreteras convencionales y el 24 por ciento en vías de alta capacidad.



Si se tiene en cuenta el medio de desplazamiento, los colectivos que incrementaron en mayo su siniestralidad son los que se desplazaban en turismo y en furgoneta.



Así, 41 muertos viajaban en turismo (cuatro más que en el mismo mes de 2023) y siete en furgonetas (cuatro más). Asimismo, fallecieron cuatro ciclistas (uno más) y 27 motoristas (el mismo número que en mayo del año pasado).



Durante este mes han aumentado las colisiones con 11 fallecidos más que en el mismo mes de 2023 y se han reducido las salidas de vía con 11 víctimas mortales menos.



Por franja de edad, los que más aumentan su siniestralidad son los de 65 años y más.



Por comunidades autónomas, Andalucía es la que más aumenta su siniestralidad y Extremadura, Navarra y Ceuta y Melilla no han registrado ninguna víctima mortal durante el mes de mayo.



El mayor número de fallecidos en mayo corresponde a Andalucía, con 18 (nueve más que en el mismo mes de 2023), seguida de 13 en Cataluña (tres más), 11 en Castilla y León (cuatro menos), 9 en Castilla-La Mancha (cinco más), 7 en la Comunidad Valenciana (seis más) y Galicia (tres menos), 6 en la Comunidad de Madrid (uno más) y Aragón (dos menos), 3 en Murcia (dos menos).



Además, 2 en Asturias (el mismo número que en mayo de 2023), Baleares (tres menos), Canarias (dos más), Cantabria (uno más), La Rioja (dos más) y País Vasco (uno menos).



Extremadura y Navarra no registraron en mayo ningún fallecido frente a los 3 y 2 respectivamente del mismo mes del año pasado y Ceuta y Melilla tampoco al igual que en el mismo periodo de 2023.



El día con más víctimas mortales en mayo fue el sábado 11, con 9 fallecidos, mientras que hubo cinco días en los que no se registraron víctimas mortales por siniestros en carretera.



En lo que respecta a este último fin de semana, desde las 15 horas del viernes 31 de mayo hasta la medianoche del domingo 2 de junio, han fallecido en vías interurbanas 16 personas en 13 siniestros mortales.



Atendiendo a la tipología de la vía, 8 de las víctimas mortales lo fueron en siniestros ocurridos en carreteras de alta capacidad y otras 8 en carreteras convencionales.



La mitad de los fallecidos fueron usuarios vulnerables, 6 de moto y 2 ciclistas. Las vías convencionales se cobraron la vida de 4 de los 6 motoristas y de los 2 ciclistas.



Los siniestros han tenido lugar en La Vall de Gallinera (Alicante), Enix (Almería), Ávila, Torrejoncillo del Rey (Cuenca), Posada de Valdeón (León), Madrid y Pozuelo del Rey (Madrid), Toén (Orense), Oviedo, Vigo (Pontevedra), San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife) El Pla de Santa María (Tarragona) y Alberite de San Juan (Zaragoza).



En lo que llevamos de año, incluyendo el fin de semana hasta el pasado domingo, han fallecido en las carreteras 445 personas, 26 más que en el mismo periodo del pasado año.

