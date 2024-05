Año y medio de cárcel por colocar una grabadora a su hija para conocer secretos del ex

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por una mujer contra la sentencia del juzgado de lo Penal de Cartagena que la condenó a 18 meses de cárcel y multa de 2.880 euros por colocar un dispositivo de grabación a su hija para conocer secretos de su expareja.



La sentencia de la Audiencia, a la que ha tenido acceso EFE, señala que el juzgado declaró probado que los hechos se produjeron en noviembre de 2018 cuando la acusada, para obtener información sobre su exmarido, instaló el dispositivo en el forro del abrigo de la niña y comenzó a grabar cuando el hombre recogió en casa a la hija para pasar la tarde con ella.



La Audiencia confirma ahora las penas que le fueron impuestas como autora de un delito de descubrimiento de secretos, y añade que su sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo si el asunto presenta interés casacional.



La Sala no se cree la alegación exculpatoria de la apelante, que aseguró que colocó el dispositivo de grabación porque quería saber cuándo salía de su domicilio, ya que no cumplía los horarios de entrega de las hijas del matrimonio.



Sobre esa afirmación, la Audiencia indica que existían otras opciones menos invasivas y que, además, la pareja estaba en proceso de separación y todavía no se había implantado el régimen de custodia, por lo que no podía existir incumplimiento de horario alguno.



Añade, asimismo, que colocó el dispositivo en el abrigo porque quería conocer datos de la intimidad de su expareja.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es