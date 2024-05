El uso de móviles y el sedentarismo disparan problemas de espalda entre los jóvenes

El excesivo tiempo frente al ordenador o mirando la pantalla del móvil, la falta de ejercicio y la obesidad favorecen un aumento de los dolores de espalda entre los jóvenes, hábitos que pueden modificarse para prevenir estas molestias, según los especialistas en la patología de la columna.



En la actualidad, el dolor de espalda representa la segunda causa de visita a Atención Primaria, y las patologías relacionadas con la columna son las que causan más bajas laborales entre los menores de 45 años, por lo que los expertos inciden en la importancia de la prevención.



Medio millar de especialistas se reúnen hasta el próximo viernes en Málaga en el 38 congreso de la Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER), una cita en la que se abordan los últimos avances científicos y tecnológicos para el tratamiento de las patologías de la columna, que solo en los casos más graves precisan de cirugía.



El presidente de GEER y jefe de la Unidad de Columna del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (FJD) de Madrid, Luis Álvarez Galovich, ha explicado este miércoles que los problemas de columna constituyen una de las patologías más prevalentes, muy relacionada con una vida sedentaria, con "malos hábitos".



La falta de ejercicio físico o el excesivo tiempo frente a un ordenador, jugando videojuegos o delante de un móvil, "mirando continuamente para abajo", hace que el tono muscular y la postura se alteren, lo que favorece la aparición de contracturas y dolor de espalda, ha indicado.



No obstante, "también es cierto que la gente joven se recupera antes" y en estos casos la visita a un especialista "no es tan frecuente", ha añadido.



Una mala postura provoca dolor pero no produce una alteración estructural, por lo que "pensar que eso en el futuro vaya a dar una repercusión es muy difícil de decir", ha afirmado al ser preguntado sobre las consecuencias de estos hábitos en la población conforme envejezca.



En el mismo sentido, el doctor Antonio Fernández de Rota, del Hospital Virgen de la Victoria y presidente del comité organizador del congreso, ha apuntado que es "complicado" saber si lo que se conoce hoy en día como "síndrome de cuello de texto", asociado al uso de dispositivos móviles y esa "pérdida de la mirada horizontal", puede desencadenar una patología grave más adelante.



Los expertos insisten en que hay una correlación entre la vida sedentaria y el mal tono muscular, por lo que una actividad deportiva adecuada a cada edad disminuye la incidencia de dolor en todas las regiones de la columna, tanto a nivel lumbar como cervical.



En cuanto a la cirugía, la tecnología juega un papel importante porque permite que cada vez sean menos invasivas, pero los especialistas insisten en que la mayor capacidad de evitar complicaciones reside en la implicación del propio paciente en el cuidado de su salud.



Ante un tratamiento quirúrgico, los dos factores más importantes que mencionan los especialistas para evitar complicaciones son la obesidad y el tabaco, de manera que el paciente puede tomar decisiones para mejorar su salud, han indicado.



El tabaco, por ejemplo, produce problemas vasculares y una mala vascularización conlleva una mala nutrición de los tejidos, lo que hace que no se puedan fusionar o crear un puente de hueso entre dos vértebras, además de alteraciones en la cicatrización, ha comentado el doctor Álvarez.



En el congreso se presentarán casi un centenar de trabajos de investigación sobre patologías tan diversas como la escoliosis idiopática, la curvatura de la espalda de origen desconocido que afecta al 2-3 % de los adolescentes entre 10 y 16 años; la hernia de disco, que es muy común entre los 35 y los 55 años, y la espondilitis anquilosante.

